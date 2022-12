Modellversuch Vier-Tage-Woche in Neuseeland Stand: 26.12.2022 14:59 Uhr

Arbeitnehmer wollen mehr Flexibilität. Ein populäres Modell ist die Vier-Tage-Woche. Ein Neuseeländer hat daraus eine globale Bewegung gemacht und puscht Modellversuche auf der ganzen Welt.

Von Sandra Ratzow, ARD-Studio Singapur, zzt. Neuseeland

Bälle kicken und Verstecken spielen statt E-Mails und Meetings - früher saß der Neuseeländer Ben Dunshealth fünf Tage lang im Büro. Jetzt hat er donnerstags Zeit für seine beiden kleinen Kinder. Denn seit August testet Bens Firma die Vier-Tage-Woche.

Alle Angestellten haben einen Tag in der Woche frei, erzählt der 42-Jährige: "Ich habe eine sieben Wochen alte Tochter und einen Zweieinhalbjährigen. Die halten uns ganz schön auf Trapp. Der Tag extra hilft da total." Außerdem seien die Wochenenden deutlich entspannter, weil er auch innerhalb der Woche etwas erledigen könne, sagt der Buchhalter.

Mehr Produktivität, weniger Kranke und bessere Stimmung

Seit August nimmt auch die Ingenieurs-Consulting-Firma BVT aus Auckland an dem weltweiten Versuch teil, in 80 Prozent der Arbeitszeit 100 Prozent der Leistung zu bringen. Alles muss jetzt straff organisiert sein. Zeit verplempern gehe nicht mehr, betont Ingenieur Suryyaraj Slunke. "Um die Produktivität zu steigern, verbringen wir weniger Zeit mit Meetings. Es gibt eine klare Agenda, damit man über nichts Unnötiges spricht", sagt er. Zudem müsse jeder beim Thema bleiben. "Und wenn wir eine Deadline haben, stellen wir im Kalender sicher, dass dafür Zeit ist."

Die Vier-Tage-Woche ist die Zukunft. Davon ist die BVT-Managerin Ceinwen McNeill überzeugt. Für die Firma war schnell klar, dass sie bei dem Modellversuch mitmachen würde. Sie ist auf gute Fachkräfte angewiesen, die mehr und mehr Flexibilität statt Gehaltsboni wollen. Die ersten Ergebnisse geben McNeill recht. Sie gerät ins Schwärmen: "Unsere Produktivität und Profitabilität ist höher. Es gibt weniger Krankmeldungen und eine bessere Stimmung im Team. Wir sind total begeistert."

In einer Umfrage unter den Unternehmen, die sich für das Pilotprojekt angemeldet haben, gaben 88 Prozent der Befragten an, dass die Vier-Tage-Woche für ihr Unternehmen gut funktioniere. 86 Prozent berichteten, dass sie das Modell zum jetzigen Zeitpunkt auch nach dem Versuch "sehr wahrscheinlich" oder "wahrscheinlich" in Betracht ziehen.

Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten

Zwei Drittel aller Neuseeländer wünschen sich laut Umfragen mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Der Geschäftsmann Andrew Barnes hat daraus 2018 eine globale Bewegung gemacht und puscht nun Modellversuche zur Vier-Tage-Woche. Der Philanthrop fragte sich, warum man im Informationszeitalter des 21. Jahrunderts noch immer mit den Arbeitszeit-Modellen des 20. Jahrhunderts arbeite, als viele Menschen noch an der Werkbank standen.

Henry Ford habe demnach in den 1920er Jahren die fünf Tage statt der sechs Tage Woche propagiert. Jetzt sei es an der Zeit, das weiter anzupassen, meint Barnes. Dabei gibt es keinen Bereich, den er für ungeeignet hält - egal ob hoch oder niedrig bezahlte Jobs. Man müsse nur ein wenig Phantasie und Mut haben, dann würde sich das Modell auch in Krankenhäusern oder bei Fast-Food-Ketten auszahlen.

"Dort muss man doch immer wieder Angestellte mit viel Aufwand neu anlernen, weil bis zu 80 Prozent im ersten Jahr wieder kündigen", argumentiert Barnes. Wenn den Mitarbeitern aber ein Arbeitszeit-Modell angeboten werde, das eine echte Work-Life Balance ermöglicht, würden sie eher ihren Job behalten wollen.

Arbeitstage in Vier-Tage-Woche stressiger

Auch Buchhalter Dunshealth berichtet, dass er jetzt effizienter arbeite. Nur einmal in vier Monaten habe die Firma bisher den freien Tag streichen müssen, um ein Projekt zu Ende zu bringen. Flexibilität ist indes auf beiden Seiten gefragt: Das Unternehmen macht nicht an einem Tag in der Woche komplett dicht, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich einigen, wer wann frei hat.

"Ich habe mich für Donnerstag entschieden", sagt Dunshealth. "Wenn ich freitags reinkomme, bin ich erholt und kann noch mal richtig Gas geben, bevor ich dann abends ins Wochenende verschwinde."

Mit der Fähre fährt er zurück nach Hause. Mehr als früher telefoniere er dabei noch beruflich oder schreibe E-Mails, erzählt der 42-Jährige. Die Arbeitstage seien dadurch etwas stressiger geworden. Doch das nimmt er in Kauf - denn der gewonnene freie Tag mit der Familie ist eine große Motivation.