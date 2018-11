Rekord bei offenen Stellen Arbeitskräfte dringend gesucht

Gute Zeiten für Menschen auf Jobsuche: Noch nie war die Zahl der offenen Stellen so hoch wie zurzeit. Etwa 1,24 Millionen Jobs kann die Wirtschaft derzeit nicht besetzen. Vor allem das verarbeitende Gewerbe sucht.

Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat einen neuen Rekordstand erreicht. Im dritten Quartal 2018 gab es nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bundesweit rund 1,24 Millionen unbesetzte Jobs. Das waren rund 140.000 offene Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum und etwa 23.000 mehr im Vergleich zum zweiten Quartal 2018.

In Westdeutschland waren zuletzt rund 950.000 Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland rund 290.000. Auffällig sei die stark gestiegene Personalnachfrage im verarbeitenden Gewerbe - also in Wirtschaftsbereichen, die Güter und Waren in Fabriken und Anlagen produzieren oder verarbeiten. Innerhalb eines Jahres habe sich die Zahl der offenen Stellen hier um fast ein Drittel erhöht.

Wirtschaft fordert Unterstützung von der Politik

Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) forderte die Bundesregierung angesichts des Fachkräftemangels zum Handeln auf. "Statt durch erhöhtes Elterngeld und Brückenteilzeit die Fachkräfte zu animieren, ihre Arbeitszeit vorübergehend zu reduzieren oder zeitweilig ganz aus dem Arbeitsprozess auszusteigen, muss der Staat für eine ausreichende Zahl von Kita- und Pflegeplätzen sorgen", schlug VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann vor: "Nur so lassen sich tatsächlich Arbeit und Beruf miteinander vereinbaren."

Das IAB untersucht mit seiner Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Angebot - also auch jene Jobs, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im dritten Quartal wurden Antworten von rund 9000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet.