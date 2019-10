Am Morgen hat ein Warnstreik der Flugbegleiter bei SunExpress, Cityline, Eurowings und Germanwings begonnen. Die Gewerkschaft UFO verlängerte den zunächst bis 11 Uhr angekündigten Ausstand bis 24 Uhr.

Bei den Lufthansa-Tochterfirmen SunExpress, Cityline, Eurowings und Germanwings hat am Morgen ein Warnstreik der Flugbegleiter begonnen. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft UFO einen sechsstündigen Ausstand zwischen 5 Uhr und 11 Uhr angekündigt. Am frühen Morgen sagte UFO-Vizechef Daniel Flohr jedoch der Nachrichtenagentur dpa, dass die Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals bis Mitternacht verlängert werden.

Hunderte Verbindungen betroffen

Es geht um Hunderte Verbindungen an Flughäfen wie Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin und Hamburg. Flohr erklärte, dass die Beteiligung am Warnstreik hoch sei und bereits Flüge verschoben worden seien. Ein Lufthansa-Sprecher dementierte, dass es spürbare Folgen des Streiks gebe. "Wir sehen derzeit keine operativen Auswirkungen", sagte der Sprecher.

Erbitterter Konflikt zwischen UFO und Lufthansa

Die Warnstreiks bei den Lufthansa-Töchtern waren erst am Freitagnachmittag angekündigt worden. Wenig später hatte UFO die schon seit Montag angekündigten Ausstände bei der Konzernmutter Lufthansa wieder abgeblasen. Der Konzern hatte sich kurzfristig bereiterklärt, 2,0 Prozent mehr Gehalt zu zahlen - gefordert hatte UFO nur 1,8 Prozent.

Unmittelbar danach schob UFO weitere Tarifforderungen nach, die Lufthansa in einem Brief umgehend ablehnte. Die Arbeitgeberseite betonte darin zudem, dass die Erhöhung von 2,0 Prozent keine Erfüllung der Tarifforderung, sondern freiwillig sei. Darauf reagierte UFO am Samstag mit einer erneuten Drohung, auch die Muttergesellschaft wieder zu bestreiken.

UFO hat seine Mitglieder in sämtlichen Lufthansa-Fluggesellschaften zu Urabstimmungen über unbefristete Streiks aufgerufen, die bis zum 1. November laufen sollen. Für sämtliche Betriebe gibt es unterschiedliche Forderungen.

Hinter dem Arbeitskampf steht ein tiefes Zerwürfnis zwischen UFO und dem Lufthansa-Konzern. Das Unternehmen erkennt den UFO-Vorstand nach erheblichen Führungsquerelen nicht mehr als vertretungsberechtigt an und will der Gewerkschaft gerichtlich die Tariffähigkeit absprechen lassen.