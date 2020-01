Die Gewerkschaft UFO verzichtet auf eine Verlängerung des Streiks bei Germanwings. Die Auswirkungen werden unterschiedlich interpretiert - am Sonntag will die Gewerkschaft über das weitere Vorgehen beraten.

Nach einem dreitägigen Streik der Flugbegleiter kann Germanwings ab morgen wieder abheben. Die Gewerkschaft UFO beschloss, den Ausstand zunächst nicht weiter fortzusetzen. Zwischenzeitlich hatte die Gewerkschaft mit einer Verlängerung gedroht.

Wie bereits an den beiden Vortagen mussten auch heute Tausende Passagiere bundesweit Einschränkungen hinnehmen. Es sollen mehr als 70 Flüge ausfallen, wie aus einer Übersicht von Eurowings hervorgeht.

Der Streik der Flugbegleiter habe dazu geführt, dass in den drei Tagen von 220 planmäßigen Germanwings-Flügen nur 20 gestartet seien, teilte UFO mit. Die Lufthansa verwies wiederum darauf, dass aus der Konzernfamilie andere Tochter-Unternehmen wie Austrian Airlines eingesprungen seien und sich die Auswirkungen auf die Passagiere so in Grenzen gehalten hätten.

Gewerkschaft berät am Sonntag

In dem festgefahrenen Tarifstreit für die 22.000 Kabinenmitarbeiter des Lufthansa-Konzerns geht es unter anderem um Zulagen und Arbeitsbedingungen. Germanwings hatte den Beschäftigten die Teilzeitregelungen der Lufthansa angeboten. UFO lehnt ab, weil sie eigene Tarifregelungen zur Teilzeit will. UFO und Lufthansa haben sich aber auch einen heftigen Streit über die Tariffähigkeit der Gewerkschaft geliefert.

Wie es in der Auseinandersetzung mit dem Lufthansa-Konzern weitergehen solle, wolle man am Sonntag beraten, sagte UFO-Sprecher Nicoley Baublies.

Verschmelzung mit Eurowings

Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und etwa 1400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs. Die kleine Tochtergesellschaft soll mit dem Eurowings-Flugbetrieb verschmolzen werden. Das Management gebe den Mitarbeitern keine klare Perspektive für die Zukunft ihres Flugbetriebs, hatte UFO-Vize Daniel Flohr kritisiert.