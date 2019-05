Kurz vor neuen Handelsgesprächen mit China hat US-Präsident Trump mit weiteren Einfuhrzöllen gedroht. Nun erwägt Peking offenbar, die Verhandlungen abzusagen. Die erneute Eskalation lässt die Börsen in Asien absacken.

Nach der überraschenden Androhung von US-Präsident Donald Trump, die US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren weiter zu erhöhen, denkt Peking offenbar über eine Absage der geplanten Handelsgespräche nach. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

"China wolle nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln", zitiert das "Wall Street Journal" eine Quelle, die über die Lage unterrichtet worden sei. Bereits in der Vergangenheit hatte China klargestellt, nicht unter Druck zu verhandeln. Eine Entscheidung, die Gespräche fortzusetzen, sei in Peking noch nicht getroffen worden, schrieb das Blatt.

Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Personen, dass China an eine Verschiebung denke.

Peking wollte in dieser Woche weiterverhandeln

Nach ursprünglicher Planung hatte Chinas Chefunterhändler und Vizepremier Liu He in dieser Woche mit einer rund 100-köpfigen Delegation zu der neuen Runde in die USA reisen wollen. Im Anschluss an die jüngste Verhandlungsrunde vergangene Woche in Peking gab es eigentlich Hoffnung, in Washington eine Lösung in dem anhaltenden Handelsstreit zu finden.

Doch dann hatte Trump gestern damit gedroht, die Zollsätze auf chinesische Importe mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar von derzeit zehn auf 25 Prozent zu erhöhen. Die Erhöhung könnte ab dem kommenden Freitag wirksam werden, twitterte er.

Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen kämen zu langsam voran, twitterte er. China versuche, nachzuverhandeln - das werde er nicht zulassen. "Der Handelsdeal mit China geht weiter, aber zu langsam, weil sie versuchen, nachzuverhandeln", schrieb der US-Präsident und fügte hinzu: "Nein!"

Zollerhöhungen wurden bereits zweimal verschoben

In weiteren Tweets drohte er zudem mit Sonderzöllen auf chinesische Importe im Wert von zusätzlich 325 Milliarden Dollar - dann wäre das gesamte Jahresvolumen der chinesischen Ausfuhren in die USA betroffen.

Bereits zwei Mal hatte Trump angekündigte Fristen für weitere Zollerhöhungen verschoben - erst im Januar und dann wieder im März. Damit sollte mehr Zeit für eine Verhandlungslösung im Handelsstreit mit Peking eingeräumt werden.

Als Reaktion auf die Eskalation durch Trump fielen die Kurse an den asiatischen Börsen. In Hongkong ging der Hang-Seng-Index nach Handelsauftakt mehr als drei Prozent zurück. Auch die Börsen in China sackten um drei bis vier Prozent ab. Der Kospi-Index in Seoul büßte zunächst 0,74 Prozent ein. In Taiwan fiel der Taiex um 1,48 Prozent.

Die Hoffnung auf "etwas Monumentales"

Hintergrund des monatelangen Streits ist der Vorwurf der Regierung Trumps, dass China Raubtiertaktiken anwende, um technologisch an den Vereinigten Staaten vorbeizuziehen. Neben Cyberdiebstahl gehöre dazu die Auflage für ausländische Unternehmen, im Gegenzug für Zugang zum chinesischen Markt High-Tech-Wissen und Technologiegeheimnisse weitergeben zu müssen. Damit wolle Peking seine Unternehmen als Weltmarktführer in der Robotik und bei Elektrofahrzeugen etablieren. China bestreitet das.

Zuletzt hatte die US-Regierung angedeutet, dass es Fortschritte bei den Handelsgesprächen mit China gebe. So erklärte Trump erst im April, die USA und China seien im Begriff, "die Kurve zu kriegen". Bald würden beide Seiten "etwas Monumentales" zuwege bringen. Doch vergangene Woche dämpfte Finanzminister Steve Mnuchin die Erwartungen. Die USA seien auch bereit, "es sein zu lassen", sollte es nicht den gewünschten Deal geben.