Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Mit seinem nächtlichen Tweet zu Chinas Zöllen auf US-Autos hat Donald Trump die Staats- und Parteiführung in Peking ganz offensichtlich überrumpelt. "Kein Kommentar" sagte ein Regierungssprecher in Peking heute dazu. Auch das zuständige Handelsministerium äußerte sich bisher nicht zum Thema.

Monatelanger Handelskrieg

Der US-Präsident hatte erklärt, dass China eingewilligt habe, Importzölle auf US-Autos in Höhe von 40 Prozent "zu senken und abzuschaffen". Was er in seinem Tweet nicht erwähnte: Im Frühjahr hat die Führung in Peking die Einfuhrzölle auf US-Autos bereits gesenkt, auf 15 Prozent. Erst als Reaktion auf US-Zölle hatte China diesen Satz erhöht.

Beim G20-Gipfel trafen Trump und Xi aufeinander.

Davon betroffen sind nicht nur US-Autohersteller wie Ford und Tesla, sondern auch deutsche Firmen. Daimler und BMW produzieren nämlich Autos für den chinesischen Markt in den USA. Kein Wunder, dass die Aktien der beiden DAX-Konzerne nach der wagen Ankündigung Trumps heute bereits kräftig zulegten.

Aktien weltweit im Plus

Auch in China und im Rest Asiens sind die Aktienkurse heute deutlich gestiegen. Denn nach dem Gespräch zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Trump in Buenos Aires sehen viele zumindest eine kleine Chance, dass beide Seiten ihren Wirtschaftskonflikt durch Verhandlungen lösen können.

Nach Angaben der US-Regierung wollen sich China und die USA dafür 90 Tage Zeit nehmen. Die chinesische Seite hat diese 90-Tage-Frist bisher mit keinem Wort erwähnt.

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

