Defekte Airbags Toyota ruft 3,4 Millionen Autos zurück

Weil die Airbags in einigen Modellen störanfällig sind, ruft Toyota weltweit 3,4 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Allein in den USA sind 2,9 Millionen Autos betroffen.

Der Automobilhersteller Toyota ruft aufgrund eines Airbagdefekts weltweit rund 3,4 Millionen Fahrzeuge zurück. Die Fahrzeuge verfügten möglicherweise über eine elektronische Steuereinheit, die keinen ausreichenden Schutz vor elektrischem Lärm bei Crashs biete, was zu einem unvollständigen oder einem Nicht-Auslösen der Airbags führen könne, teilte das Unternehmen mit.

Die Toyota-Rückrufaktion betrifft unter anderem die Modelle Avalon, Avalon Hybrid, Corolla und Matrix.

Rauschfilter soll Problem beheben

Der Rückruf betrifft allein in den USA 2,9 Millionen Fahrzeuge, darunter die Modelle Corolla (Baujahre 2011-2019), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) und Avalon Hybrid (2013-2018). Toyota-Händler werden bei Bedarf einen Rauschfilter zwischen dem Airbag-Steuermodul und dem Kabelbaum installieren.