Auch Notrufe betroffen Großflächige Störung im Telefonnetz Stand: 17.11.2022 18:01 Uhr

Bundesweit haben Kunden seit dem Nachmittag mit Problemen beim Telefonieren zu kämpfen. Der Anbieter O2 bestätigte eine Störung in seinem Netz. In Hamburg und Bremen sind die Notrufe teilweise nicht erreichbar.

Seit dem Nachmittag kommt es deutschlandweit zu Problemen in der Telekommunikation. Derzeit gebe es Einschränkungen im 2G- und 4G-Mobilfunk sowie im Festnetz, teilte der Anbieter O2 auf Twitter mit. Grund sei eine Störung an einem sogenannten Voice-Server, der Telefonate vermittelt. "Wir arbeiten daran, den Service schnellstmöglich wiederherzustellen", hieß es von O2.

Auf entsprechenden Internetseiten meldeten am Nachmittag auch Kunden anderer Anbieter Störungen. Die Telekom und Vodafone erklärten jedoch auf Anfrage von tagesschau.de, ihre Netze seien nicht betroffen.

Ein Telekom-Sprecher sagte, man registriere keine außergewöhnlichen Störungen. Vodafone verwies darauf, dass Anrufe in das O2-Netz wegen der dortigen Störung nicht möglich seien. Das eigene Netz arbeite hingegen "in guter Qualität". Lediglich bei der LTE-Telefonie komme es zu leichten Einschränkugen. Diese seien aber unproblematisch für Kunden, weil deren Anrufe dann über das GSM(2G)-Netz gesteuert würden.

Notrufe in Hamburg und Bremen gestört

Unterdessen meldete das Lagezentrum der Polizei in Hamburg, dass die Notrufnummern 110 und 112 am Nachmittag ausgefallen seien. "Derzeit scheint es im gesamten Hamburger Telefonnetz zu Störungen zu kommen. Teilweise sind sowohl einige unserer Dienststellen als auch der Notruf 110 davon betroffen", hieß es in einem Tweet der Polizei. Ob der Ausfall mit den von O2 gemeldeten Serverproblemen zusammenhängt, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei Hamburg erklärte, die Präsenz der Beamten auf der Straße werde massiv erhöht. Bürger sollten sich bei Bedarf an einen Streifenwagen oder eine Wache wenden. Im absoluten Notfall sei die DRK-Notrufnummer 19222 durch die Polizei besetzt.

Auch aus Bremen wurde gemeldet, dass die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr stark beeinträchtigt seien. Im Warnsystem Katwarn hieß es, alternativ könne in Notfällen die Telefonnummer 0421-19222 gewählt werden. Die Wachen von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr seien zudem besetzt und könnten jederzeit Hilfeersuchen entgegennehmen.