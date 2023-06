In Nordamerika VW will Teslas Ladenetz für E-Autos nutzen Stand: 30.06.2023 10:35 Uhr

Tesla verfügt über das größte Ladenetz in den USA und in Kanada - allerdings mit besonderen Steckern. Immer mehr Autohersteller übernehmen die Technik. Auch Volkswagen liebäugelt nun damit.

Der VW-Konzern will seinen Elektroauto-Kunden in Nordamerika eine Nutzung des Ladenetzes vom Konkurrenten Tesla möglich machen. Damit folgt Volkswagen dem Beispiel der US-Autoriesen General Motors und Ford sowie des Start-ups Rivian, die sich bereits ebenfalls für eine Nutzung der Technik entschieden haben.

Es geht um den Zugang zu mehr als 12.000 sogenannten "Supercharger"-Schnellladestationen von Tesla in den USA und in Kanada. Diese verwenden besondere Stecker - den "North American Charging Standard" (NACS) -, die etwas kompakter sind als die in Europa üblichen Stecker des "Combined Charging System" (CCS).

Ladestecker mit NACS-Standard

Der Volkswagen-Konzern und seine Marken prüften derzeit die Einführung von Teslas NACS-Standard für seine E-Autos in Nordamerika, gab der deutsche Konzern gestern bekannt. "Wir begrüßen den Zugang zu zusätzlicher Ladeinfrastruktur für unsere nordamerikanischen Kunden", sagte der bei VW für Entwicklung zuständige Manager Michael Steiner.

Die Wolfsburger sprechen nach eigenen Angaben mit Tesla über Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit und den Nutzen von Teslas Ladestandard für seine Kunden zu verbessern. Der US-Hersteller hatte seine Technik zuvor auch für andere Hersteller freigegeben.

60 Prozent der US- Schnellladestationen von Tesla

Tesla kommt damit seinem Ziel immer näher, den Standard auf dem Markt in Nordamerika zu setzen. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk stellt nach Daten des US-Energieministeriums mittlerweile rund 60 Prozent der Schnellladestationen in den USA.

Tesla hat viel Geld in den Aufbau seines "Supercharger"-Netzes gesteckt. Die anderen US-Hersteller hatten bislang die in Europa üblichen CCS-Ladestecker verwendet. Auf diesen Standard hat auch die US-Regierung gesetzt. In Europa sind die Elektroautos von Tesla damit kompatibel.

Eigene US- Ladenetztochter von VW

Volkswagens eigene US-Ladenetztochter Electrify America will nach eigenen Angaben die NACS-Stecker ab 2025 für VW-Kunden nutzbar machen. Der rivalisierende Standard CCS soll jedoch weiter unterstützt werden.

Die Ladetochter der Wolfsburger war auch im Zuge der juristischen Auseinandersetzungen in Folge des Dieselskandals entstanden. VW musste damals hohe Investitionen in ein eigenes Ladenetz zusagen.