Reportage Energiewende in den USA Solarstrom von der alten Kohlegrube Stand: 12.11.2022 08:06 Uhr

Der Südwesten des US-Bundesstaats Virginia ist eine stolze Bergarbeiter-Region mit langer Tradition. Wenn alte Industrie im Klimawandel ums Überleben kämpft, müssen neue Ideen her.

Von Jan Koch und Daniel Schmidt, ARD-Studio Washington

Der Regen ist an diesem grauen Morgen Anfang November eigentlich nicht das Thema. Im Gegenteil, es soll um Sonne gehen. Aber weil Mason Taylor, 19, und Anthony Hamilton, 18, am Lee County Career und Technical Center nun mal aufs Dach wollen und es nach stundenlangem Nieselregen dort jetzt zu rutschig geworden ist, müssen sie ein bisschen improvisieren. Stattdessen bauen sie ihre Werkzeuge im Hinterhof der Fachhochschule auf und biegen Leitungen zurecht.

Eigentlich wollten sie heute Solaranlagen über den Klassenzimmern des roten Flachdachgebäudes installieren. Beide haben vor kurzem eine Ausbildung zum Elektromechaniker angefangen. Im Sommer war das, als die Sonne schien.

Die Großväter waren noch Kohlekumpel

Ganz selbstverständlich ist dieser Werdegang hier nicht. Der Südwesten von Virginia, am unteren Ende der Appalachen-Gebirge, ist eine stolze Kohle-Region. Mit dem Ausbau der Eisenbahn im 19. Jahrhundert befeuerten Gegenden wie Lee County das Wachstum im ganzen Land. Generationen von Männern stiegen hinab in die Gruben. So auch die Großväter von Mason Taylor und Anthony Hamilton.

"Mein Opa war 17, als er angefangen hat, in den Minen zu arbeiten. Irgendwann habe ich Fotos von ihm da unten gesehen und dachte: Hey, das will ich auch machen. Dann haben sie mir erklärt, wie gefährlich die Arbeit ist. Das hat mich relativ schnell von dieser Idee abgebracht", sagt Taylor.

Sein Opa, sagt er, sei heute stolz auf ihn, auch wenn er in einer Industrie arbeite, die Kohle in den USA mehr und mehr den Rang abläuft. 2020 hatten erneuerbare Energien hier zum ersten Mal einen höheren Marktanteil bei der Energiegewinnung als Kohle.

Möglichkeiten für die junge Generation begrenzt

Viele Möglichkeiten haben die beiden jungen Männer hier nicht. Die Gegend kämpft mit dem Umbruch. Kohle, das sagen die meisten hier, gehört nicht die Zukunft. Nur was dann? Die Solarindustrie eröffnet den Jungs ein Leben in ihrer Heimat. Denn weg wollen sie nicht. Sie lieben es hier, sagen sie.

Vor ein paar Jahren noch, erzählt Matt McFadden, sei Solar in der Region ein verpöntes Wort gewesen. Auch er ist von hier. Ein paar Jahre zog es ihn in die Großstadt, jetzt ist er zurück und schickt seine Tochter in die örtliche Grundschule. McFadden ist Projektentwickler für Secure Futures, ein Unternehmen, das im Südwesten von Virginia Solar-Bauvorhaben vor allem an öffentlichen Gebäuden realisiert. Taylor und Hamilton haben bei ihm ein Praktikum gemacht, danach vermittelte er ihnen ihre Ausbildungsstellen. In ihrer Mittagspause besucht er die zwei, um nach dem Rechten zu gucken.

Noch sei es deutlich lukrativer, Solaranlagen großflächig zu installieren als auf Privathaushalten. "Und vielleicht kommen dadurch auch keine 45.000 Jobs zurück, aber diese beiden hier", sagt McFadden und zeigt auf Mason Taylor und Anthony Hamilton, "haben wieder eine Zukunft."

Mason Taylor (l.) und Anthony Hamilton sehen ihre Zukunft in ihrer Heimatregion. Bild: ARD-Studio Washington

Stillgelegte Kohleminen als Quelle sauberer Energie

Etwas weiter im Norden, an der Grenze zwischen Virginia und Kentucky, arbeiten sie ebenfalls an dieser Zukunft. Dort hat die NGO "The Nature Conservancy" Land im großen Stil gekauft, um den umliegenden Wald zu erhalten - und um auf ausdienten Kohlegruben Solaranlagen zu errichten.

Für die Region sei es essenziell, neue wirtschaftliche Zweige zu erschließen, sagt Brad Kreps von der NGO in seinem Büro in Abingdon, Virginia. "Diese Maßnahmen helfen sowohl der Umwelt als auch den Menschen. Bei unseren Investitionen in Solarenergie auf Kohlegebieten geht es nicht nur darum, erneuerbare Energien zu produzieren, sondern auch darum, den Gemeinden hier neue Möglichkeiten zu bieten."

Kreps' Organisation hat sich mit Anbietern wie Sun Tribe zusammengetan, um die stillgelegten Kohleminen auszubauen, damit dort bald wieder saubere Energie produziert werden kann, wenn die Sonne scheint. Zurzeit sei es etwa 20 bis 25 Prozent teurer, an solchen Orten Anlagen zu installieren als zum Beispiel auf einem alten Acker, sagt Danny Van Clief, der Chef von Sun Tribe. In Joe Bidens "Inflation Reduction Act" gibt es allerdings finanzielle Anreize, solche Flächen zu erschließen. "Wirtschaftlich sind solche Projekte sehr spannend", sagt Van Clief. "Aber der Energiewandel steht natürlich an vorderster Stelle."

Sorgen um Jobs und Stabilität

Irgendwo an diesem Punkt treffen sie aufeinander, die beiden großen Themen für die Region: Wirtschaft und Umwelt. In Südwest-Virginia haben sie mit Überschwemmungen zu kämpfen, ansonsten sind die Effekte des Klimawandels nicht immer gleich zu erkennen. Bislang ist der Umweltschutz, den die Solarindustrie mit sich bringt, eher Nebeneffekt, wie es scheint.

Es komme immer darauf an, wie man sich dem Thema nähere, sagt Emma Kelly. "Wenn es dir darum geht, irgendwie zu überleben, ist der Klimawandel erst einmal nicht so wichtig für dich."

Kelly arbeitet für Appalachian Voices, eine Umweltorganisation, die sich für die Belange der Appalachen-Community einsetzt. "Es ist nicht immer einfach. Ich habe Bergarbeiter und ehemalige Kumpel in meiner unmittelbaren Familie", erzählt sie. "Man findet kaum jemanden, der sagt, dass globale Erwärmung gar keine Effekte hat. Was den älteren Menschen hier allerdings wichtig ist, sind Arbeit, die Wirtschaft, und Stabilität."

"Irgendwer muss anfangen"

Zurück in Lee County packen Mason Taylor und Anthony Hamilton langsam ihre Werkzeuge wieder zusammen. Auch sie brauchen Arbeit, aber sie denken etwas anders als die Generationen vor ihnen. "Es ist unsere Aufgabe dazu beizutragen, die Welt zu schützen, damit es ihr lange gut geht, auch in vielen, vielen Jahren noch", sagt Mason Taylor. "Irgendwer muss damit anfangen, und das ist eben unsere Generation."

Morgen, sagt die Wetter-App, soll es trocken bleiben. Dann stehen sie wieder auf dem Dach bei den Solaranlagen. Und von da oben ist die Perspektive schon wieder ganz anders.