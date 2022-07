Nord Stream 1 So viel Gas wie vor der Wartung Stand: 21.07.2022 10:07 Uhr

Das Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt wieder, sogar mehr als zunächst erwartet. Die Auslastung liegt bei etwa 40 Prozent und ist damit so hoch wie vor den Wartungsarbeiten. Das bestätigte die Bundesnetzagentur.

Die Gasliefermenge durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 ist auf das Niveau wie vor der Wartung gestiegen. Zwischen 7.00 Uhr und 8.00 Uhr wurden nach Daten von der Website des Pipeline-Betreibers Nord Stream AG mehr als 29 Gigawattstunden geliefert - und damit in etwa so viel Gas, wie von russischer Seite angekündigt wurde. Die entspricht einer Auslastung von etwa 40 Prozent der Maximalkapazität.

Auch die Bundesnetzagentur geht von einer Gasliefermenge wie vor der Wartung aus. Man rechne jetzt ebenfalls mit einer etwa 40-prozentigen Auslastung der Pipeline, sagte eine Sprecherin der Bundesnetzagentur der Nachrichtenagentur dpa. Die Gasflüsse gingen hoch. Inzwischen schrieb auch der Chef der Behörde, Klaus Müller, auf Twitter, die realen Gasflüsse lägen über den Ankündigungen.

Müller: Gasflüsse höher als erwartet

Die Gaslieferungen über Nord Stream 1 fielen somit höher aus als zunächst erwartet. Die realen Gasflüsse hätten über den angekündigten Bestellungen gelegen, so Müller. Sie könnten damit das Vor-Wartungsniveau von etwa 40 Prozent Auslastung erreichen. Zuvor hatte Müller getwittert, die angekündigten Liefermengen entsprächen in etwa einer 30-prozentigen Auslastung.

Denn in der ersten Stunde des Gastages - also zwischen 6.00 und 7.00 Uhr - blieb das Niveau wegen noch unterhalb der angekündigten Menge. Diese Differenz werde allerdings mit Mengen verrechnet, die vor den Wartungsarbeiten vor anderthalb Wochen beim Herunterfahren noch nach dem eigentlichen Lieferstopp anfielen, erklärte ein Sprecher der Nord Stream AG.

Der in Kassel ansässige Netzwerkbetreiber Gascade registrierte für die Zeit von 6.00 bis 7.00 Uhr am Eingangspunkt in das deutsche Netzwerk OPAL 12,5 Millionen Kilowattstunden, beim Eingangspunkt in das Netzwerk NEL 8,96 Millionen Kilowattstunden.

"Die politische Unsicherheit bleibt"

Netzagentur-Chef Müller wies allerdings daraufhin, dass "die politische Unsicherheit und die 60-prozentige Kürzung von Mitte Juni" bestehen blieben.

Denn vor der Wiederaufnahme der Gaslieferungenn über Nord Stream 1 hatte der russische Präsident Wladimir Putin gar vor einem weiteren Absenken der Liefermengen gewarnt. Zwar werde der Energiekonzern Gazprom seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen - sollte jedoch eine fehlende, in Kanada reparierte Turbine nicht in Russland eintreffen, könnten nur noch etwa 30 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag geliefert werden.

Zehn Tage außer Betrieb

Nord Stream 1 war seit dem 11. Juli wegen einer jährlichen Wartung für zehn Tage außer Betrieb. Nach Deutschland war seit dem Beginn der Wartungsarbeiten kaum noch russisches Gas geflossen. Die Bundesregierung hatte befürchtet, dass der Energiekonzern Gazprom nach Beendigung der Arbeiten den Gashahn geschlossen halten oder deutlich weniger liefern könnte. Dies hätte die Pläne massiv beeinträchtigen können, bis zum November die deutschen Gasspeicher bis zu 90 Prozent zu füllen. Aktuell liegt der Wert laut Bundesnetzagentur bei 65,1 Prozent.

Für den Fall eines Notstandes hatte die EU-Kommission eine Reduktion des Gasverbrauchs in den EU-Mitgliedsstaaten um 15 Prozent vorgeschlagen - zunächst freiwillig, später womöglich aber auch verpflichtend. Für den Fall eines Notstands oder einer ungewöhnlich hohen Nachfrage bat die Kommission um die Berechtigung, einen Gassparzwang durchzusetzen.

Europäischer Gaspreis fällt

Nach der Wiederaufnahme der Gaslieferungen fielen sogleich die Gaspreise. Der europäische Future notierte mit 149 Euro je Megawattstunde 7,7 Prozent leichter als zuvor.

"Die Wiederaufnahme der Gaslieferung lässt die Börsianer aufatmen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners der Nachrichtenagentur Reuters. "Damit ist die Energiekrise natürlich bei weitem nicht gelöst. Aber zumindest kurzfristig ist das Albtraum-Szenario abgewendet."

Mehr Gas auch für Italien und Österreich

Nach der Nord-Stream-1-Wartung erhält auch der österreichische Energiekonzern OMV wieder mehr Gas. Der russische Konzern Gazprom habe bestätigt, dass rund die Hälfte der vereinbarten Gasmenge fließen solle, hieß es von der OMV zur Nachrichtenagentur APA. Damit kehre man ebenfalls auf das Niveau von vor der Wartung der deutsch-russischen Pipeline zurück. Während der Nordstream-Wartungspause bekam die OMV nur ein Drittel des bestellten Gases aus Russland.

Gazprom sagte auch Italien eine Erhöhung der täglichen Gaslieferung zu. Der russische Energiekonzern wolle ungefähr 36 Millionen Kubikmeter Gas liefern, teilte Italiens teilstaatlicher Energieversorger Eni mit. In den vergangenen Tagen lieferte Gazprom Eni zufolge geschätzt 21 Millionen Kubikmeter Gas.

"Niemand darf sich beruhigen lassen"

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnte nach der Wiederaufnahme der Lieferungen, die Lage könne sich schnell wieder ändern. "Niemand darf sich von dieser Nachricht beruhigen lassen", erklärte Energieexpertin Reenie Vietheer. "Sicherheit vor Putins Machtspielen mit fossilen Energien gibt es nur durch einen möglichst schnellen Gasausstieg."

Auf dem Weg zur Unabhängigkeit müsse die Bundesregierung nun unter anderem "massive Energieeinsparungen beschließen - beispielsweise durch effiziente Wärmepumpennutzung und drastische Reduktion der Plastikherstellung" sowie "den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben".