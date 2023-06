Automatisiertes Fahren Kalifornien lässt Mercedes-Autopiloten zu Stand: 09.06.2023 13:50 Uhr

Als erster Autobauer darf Mercedes-Benz in Kalifornien Autos verkaufen und vermieten, die auf "Level 3" hochautomatisiert fahren. Damit ist der Hersteller dem Konkurrenten Tesla dort voraus.

Hände weg vom Steuer und damit legal auf kalifornischen Freeways fahren - das soll bald zumindest für bestimmte Autos von Mercedes-Benz erlaubt sein. Die kalifornische Verkehrsbehörde erteilte dem deutschen Autobauer eine Genehmigung für das sogenannte "Level 3"-System.

Das bedeutet, dass Autofahrer bei eingeschaltetem Autopiloten die Hände vom Steuer und die Augen von der Straße nehmen dürfen, zum Beispiel um E-Mails zu beantworten oder auch um Videos zu schauen. Allerdings muss der Fahrer auf Aufforderung innerhalb von acht Sekunden eingreifen. Die Nutzung ist nur tagsüber bei Geschwindigkeiten von etwa 60 Kilometern pro Stunde erlaubt.

Mercedes überholt Tesla in Kalifornien

Damit erhält Mercedes-Benz als erster Autohersteller die Erlaubnis in Kalifornien, Autos mit einem derartigen automatisierten Fahrsystem zu verkaufen oder zu vermieten. Insbesondere schlägt er den US-Rivalen Tesla, für den Kalifornien nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters mit 16 Prozent der globalen Auslieferungen ein wichtiger Markt ist.

In Kalifornien ist für Tesla lediglich "Level 2" zugelassen. Hierbei muss der Autofahrer noch die Hände am Steuer behalten und auf die Straße schauen. Dass Mercedes die Genehmigung vor Tesla bekommen hat, sehen Händler für die Aktie als leicht positiv an. Die Aktienkurs legte heute leicht zu.

Einschränkungen und Auflagen für das "Level 3"-System

Die Nutzung des "Level 3"-Systems ist nicht auf allen Straßen in Kalifornien gestattet, sondern lediglich auf bestimmten Autobahnen und nur bei Tageslicht. Dazu gehören unter anderem die Bay Area in Los Angeles, Sacramento und San Diego.

Die kalifornische Zulassungsbehörde hat Mercedes-Benz zusätzlich weitere Bedingungen auferlegt. Fahrzeugbesitzer müssen ein Video anschauen, in dem die Funktionen des Systems sowie die Aktivierung und Deaktivierung der Technologie erklärt werden.

Mit Informationen von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles