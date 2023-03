Kommentar E-Fuels Knapp, teuer und ineffizient Stand: 28.03.2023 16:12 Uhr

Die Ausnahme für E-Fuels ändert nichts am faktischen Ende des Verbrennungsmotors. Diese Antriebsart von Autos wird spätestens 2035 völlig antiquiert sein.

Ein Kommentar von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

Es gibt ein Verbrenner-Verbot, aber: Es gibt kein Verbrenner-Verbot. So muss man wohl in Worte fassen, was die EU-Mitgliedsstaaten da jetzt vereinbart haben - nachdem die Bundesregierung in letzter Minute den eigentlich ausgehandelten europäischen Beschluss dazu blockiert hatte.

Auf Druck des deutschen Verkehrsministers Volker Wissing musste dann nämlich Europas Klimaschutz-Kommissar Frans Timmermanns zusichern, dass man in den nächsten Monaten einen Vorschlag machen werde, wie trotz Verbot von Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035 doch noch eine Hintertür offen bleiben kann - für diese spätestens dann völlig antiquierte Auto-Antriebs-Art, wenn sie nur mit E-Fuels betankt wird.

Wissing hat Timmermanns dazu quasi genötigt. Ohne Rücksicht auf europäische Spielregeln und ohne Rücksicht auch darauf, dass diese Kraftstoffe knapp sind, teuer und ineffizient und dass man sie brauchen wird vor allem und zuerst für Flugzeuge, für Schiffe und für die Industrie.

Preise der E-Fuels werden wohl horrend sein

Wenn dann noch etwas übrig bleiben sollte, dann könnte man das vielleicht für Verbrenner-Autos verwenden - aber bestenfalls zu vermutlich horrenden Preisen. Dass Bundesfinanzminister Christian Lindner, bekanntlich in der gleichen Partei wie Wissing, deshalb vorsorglich schon einmal angekündigt hat, solche Autos dann mit Steuersubventionen zu fördern, illustriert den ganzen groben Unfug durchaus eindrucksvoll.

Das einzig beruhigende an dem Theater: Am Ende wird die Kommission einen Vorschlag machen, der am faktischen Verbrenner-Aus doch nichts ändert. Und wenn sie einen solchen Vorschlag nicht macht, dann wird das Europäische Parlament dagegen klagen. Und dann muss sich vielleicht sogar Christian Lindner 2035 doch einen Neuwagen mit E-Antrieb kaufen. Besser wär's.