"Voll geladen in fünf Minuten" Schnellladesystem von BYD setzt neue Maßstäbe Stand: 18.03.2025 11:54 Uhr

Sollte sich das neue Schnellladesystem von BYD bewähren, wäre ein wichtiger Meilenstein zur Etablierung der E-Mobilität erreicht. Für "Reichweitenangst" gäbe es keinen Grund mehr.

Der chinesische Autohersteller BYD hat ein neues Schnellladesystem für E-Autos vorgestellt, das nach eigenen Angaben nur noch wenige Minuten zum Laden braucht. Dabei seien Spitzen-Ladeleistungen von einem Megawatt möglich, sagte Firmengründer Wang Chuanfu.

Die sogenannte "Super e-Platform" biete eine Spitzenleistung von bis zu 1.000 Kilowatt und könne eine E-Auto-Batterie innerhalb von fünf Minuten für bis zu 470 Kilometer Reichweite aufladen. "Das ist das erste Mal, dass Megawatt-Laden erreicht wurde", so Wang.

"Laden so schnell wie Tanken"

Mit dem neuen Ladesystem solle die sogenannte "Reichweitenangst" ein Phänomen der Vergangenheit werden, wie Wang ausführte. "Unser Ziel ist es, dass die Ladezeit von Elektrofahrzeugen genauso kurz ist wie die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor."

Die Technik soll zunächst in zwei Modellen zum Einsatz kommen, der Limousine Han und dem SUV Tang. Das Unternehmen äußerte sich jedoch nicht zum Zeitplan. Zunächst sollen 4.000 eigene Ultraschnelllader in China aufgebaut werden.

"Vorübergehender Wettbewerbsvorteil"

Sollte sich die Technologie, die auf einem ganzen Bündel von Weiterentwicklungen beruht, bewähren, hätte sich der chinesische Autobauer einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Schnelles Laden gilt in der Branche als entscheidend, um Elektroautos zum Durchbruch zu verhelfen. Die neueste Generation der Supercharger des größten Wettbewerbers Tesla kommt derzeit auf eine Leistung von 500 Kilowatt.

"Für BYD ist das ein großer Fortschritt", erläutert Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) im Gespräch mit tagesschau.de. Der Automobilexperte weist aber darauf hin, dass für den Erfolg auch die Rahmenbedingungen der Technologie stimmen müssen, wie eine ausreichende Energiezufuhr an den Ladestellen und eine relevante Anzahl kompatibler Automodelle.

BYD für Expansion nach Europa gut aufgestellt

Zudem sei der Wettbewerbsvorteil vorübergehend, denn im aktuell dynamischen Marktumfeld würden andere technologisch nachziehen. Insgesamt mache die Technologie solche Fortschritte, dass man den Verbrennern bald "keine Träne mehr nachweinen" müsse, so Schwope.

Für seine geplante Expansion auf dem europäischen Markt scheint BYD also gut aufgestellt. Zuletzt wurde bekannt, dass der Konzern neben den im Bau befindlichen Werken in Ungarn und der Türkei über ein Montagewerk in Westeuropa nachdenkt, wobei Deutschland zum Zuge kommen könnte. Mit der Produktion auf dem Kontinent würden die Chinesen die hohen Strafzölle der Europäischen Union auf Elektroautos aus China umgehen.