eilmeldung Schlichtung angerufen Keine Tarifeinigung im öffentlichen Dienst Stand: 17.03.2025 22:25 Uhr

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Nun sollen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Das kündigte Bundesinnenministerin Faeser an.

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich auch in der dritten Runde in Potsdam nach mittlerweile viertägigen Gesprächen nicht auf einen Abschluss einigen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser mitteilte.

Faeser zufolge soll jetzt die Schlichtung angerufen werden. Warnstreiks darf es während der Schlichtung nicht geben.

2,5 Millionen Menschen betroffen

Seit Freitag lief die dritte Verhandlungsrunde für mehr als 2,5 Millionen Menschen, die etwa in Kliniken und Kitas, an Flughäfen und im Nahverkehr, in Bädern, Pflegeeinrichtungen, Klärwerken und Abfallbetrieben arbeiten.

Der Großteil von ihnen ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt, üblicherweise wird der Abschluss später auf Beamtinnen und Beamte übertragen. Nicht betroffen sind Beschäftigte der Länder, für die separat verhandelt wird.

Arbeitgeber legten neuen Vorschlag vor

Am frühen Abend hatten die Arbeitgeber für die Beschäftigten 5,5 Prozent mehr Geld geboten, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Das Angebot lag unter der Gewerkschaftsforderung von acht Prozent mehr, mindestens aber 350 Euro zusätzlich.