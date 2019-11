Die 170.000 Beschäftigten im Innendienst der privaten Versicherungen erhalten ab Frühjahr mehr Geld. Ver.di und der Arbeitgeberverband Versicherungen haben sich laut der Gewerkschaft bei der dritten Verhandlungsrunde geeinigt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat sich mit dem Arbeitgeberverband AGV in der dritten Verhandlungsrunde in München auf eine Gehaltsanhebung in zwei Stufen geeinigt, wie ver.di mitteilte.

Demzufolge ist für die etwa 170.000 Beschäftigten im Innendienst der privaten Versicherungen ab dem 1. April 2020 eine Steigerung um 2,8 Prozent vorgesehen sowie eine weitere ab dem 1. Juni 2021 um 2,0 Prozent. Zusätzlich sollen die Beschäftigten zum 1. Dezember 2019 eine Einmalzahlung in Höhe von 225 Euro erhalten. Die Laufzeit des Tarifvertrages betrage 29 Monate bis Ende Januar 2022.

Gewerkschaft lobt deutlich verbessertes Angebot der Arbeitgeber

Die Tarifkommission von ver.di habe dem Resultat zugestimmt. "Dieses Ergebnis, das gegenüber dem Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde deutlich verbessert wurde, konnte nur deshalb erzielt werden, weil sich die Versicherungsbeschäftigten für ihre Forderungen starkgemacht und sehr engagiert Streiks durchgeführt haben", erklärte ver.di-Verhandlungsführerin Martina Grundler.

Die Gewerkschaft hatte sechs Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. Nach früherer Auskunft von ver.di wäre das vorherige Angebot der Arbeitgeber bei einer Laufzeit von 34 Monaten lediglich auf eine durchschnittliche Gehaltsanhebung von 1,18 Prozent pro Jahr hinausgelaufen.

Eine weitere Forderung von ver.di war, dass die Beschäftigten von Versicherern wie Allianz, Ergo und Talanx künftig die Wahl haben, statt der Tariferhöhung zusätzliche freie Tage zu nehmen. Hierzu wurde eine "Verhandlungsverpflichtung" vereinbart, wie die Gewerkschaft nun bekanntgab. "Die Möglichkeit, Tariferhöhungen in zusätzliche freie Tage umzuwandeln, wäre ein deutlicher Zugewinn für die Beschäftigten", unterstrich Grundler.

Die Arbeitgeber äußerten sich noch nicht zu der erzielten Einigung.