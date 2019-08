Wer auf Japans "Weißer Liste" steht, dem räumt Tokio Handelsprivilegien ein. Südkorea hat diesen Status verloren - zum großen Ärger der dortigen Regierung. Sie vermutet eine Vergeltungsaktion und droht mit Gegenmaßnahmen.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat die Entscheidung Japans zur Herabstufung des Handelsstatus seines Landes als "egoistische" Aktion kritisiert. Das Vorgehen werde globalen Lieferungsketten schaden. Südkorea sei bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Japan sollte mit "riesigen Schäden" rechnen, wenn es absichtlich gegen die südkoreanische Wirtschaft vorgehe. Moon äußerte sich vor einer Krisensitzung des Kabinetts, um über die japanischen Maßnahmen zu beraten. Südkorea befürchtet, dass sie der auf Exporte angewiesenen Wirtschaft des Landes schaden könnten.

Moon sagte, Japans Entscheidung sei eine Vergeltungsaktion wegen eines südkoreanischen Gerichtsurteils, laut dem japanische Unternehmen südkoreanische Kläger wegen Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg entschädigen müssen. Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hatte im vergangenen Jahr in separaten Verfahren Nippon Steel und den Schwerindustriekonzern Mitsubishi Heavy Industries zu entsprechenden Zahlungen angewiesen.

"No Abe" - Südkoreaner protestieren vor der japanischen Botschaft in Seoul gegen Tokios Politik.

Sorge wegen Auswirkungen auf globalen Handel

Die Regierung in Tokio beschloss, Südkorea von der "Weißen Liste" jener Länder zu streichen, die man bei Handelsgeschäften bevorzugt und die Produkte beziehen, welche für militärische Zwecke benutzt werden können. Die Maßnahme werde am 28. August in Kraft treten, erklärte Japans Industrieminister Hiroshige Seko. Damit droht der Streit über verschärfte Exportkontrollen Japans zu eskalieren - mit noch nicht absehbaren Folgen für die globalen Lieferketten, wie Experten befürchten.

Japan begründete den Beschluss damit, das gegenseitige Vertrauen sei untergraben. Das werde aber weder Handel noch bilaterale Beziehungen beeinträchtigen.