Stromversorgung Habeck stellt heute Stresstest-Ergebnisse vor Stand: 05.09.2022 13:56 Uhr

Ein zweiter Stresstest sollte prüfen, ob die Stromversorgung auch unter verschärften Bedingungen funktioniert. Wirtschaftsminister Habeck stellt heute die Ergebnisse vor. Von ihnen hängt auch ab, ob mehrere AKW länger laufen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt am Abend die Ergebnisse des zweiten Stresstests für den Strommarkt vor. An der Pressekonferenz um 18.00 Uhr nehmen auch Vertreter von Übertragungsnetzbetreibern teil.

Beim Stresstest sollten die Auswirkungen der angespannten Lage auf den Energiemärkten auf die Sicherheit der Stromversorgung untersucht werden. Ein erster Stresstest von März bis Mai hatte ergeben, dass die Versorgung gesichert ist. Für den zweiten Stresstest waren die Bedingungen noch einmal verschärft worden.

Dazu gehörten zum Beispiel noch höhere Preisannahmen als im ersten Stresstest, ein noch gravierenderer Ausfall von Gaslieferungen und ein stärkerer Ausfall von französischen Atomkraftwerken. Auch die Situation in Bayern war in die Prüfung einbezogen worden. Dort läuft der Ausbau der Windenergie schleppend, das gilt auch für den Netzausbau.

Grundlage für Entscheidung über AKW-Weiterbetrieb

Mit Blick auf die Ergebnisse soll auch die Entscheidung über einen möglichen Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus getroffen werden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters legt der Test in zwei von drei geprüften Szenarien den Weiterbetrieb der Reaktoren Isar 2 und Neckarwestheim 2 nahe. Das dritte verbliebene AKW Emsland in Niedersachsen werde jedoch nicht über den Winter gebraucht.

Im Atomausstieg war eigentlich vereinbart worden, dass Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland als letzte Meiler am 31. Dezember abgeschaltet werden. Im Zuge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine und der daraus resultierenden Energie-Krise waren jedoch Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung immer lauter geworden.

So fordern Union und FDP einen Weiterbetrieb. FDP-Fraktionschef Christian Dürr will, dass darüber schnell entschieden wird. Unter anderem würden dadurch die Preise am Energiemarkt entlastet. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte gesagt, ein Weiterbetrieb könne "Sinn machen".

Grüne wollen "in Ruhe" beraten

Die Grünen im Bundestag kündigten an, ausführlich über das Ergebnis des Stresstests beraten zu wollen. Sie gehe davon aus, "dass wir in den nächsten Tagen auch Gelegenheit haben, darüber zu beraten", sagt Fraktionschefin Britta Haßelmann. "Für uns als Fraktion ist es klar, dass, wenn der Stresstest vorgelegt wird, wir selbstverständlich in Ruhe darüber beraten und sich daraus ableiten wird, welche Schritte notwendig sind."

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hatte über einen Streckbetrieb zuvor gesagt: "Wir haben das nie kategorisch ausgeschlossen, sondern wir haben immer aktuell geprüft, was macht in diesem Moment Sinn."

Habeck hatte zwar deutlich gemacht, im Kampf gegen Gas-Knappheit könnten die Reaktoren praktisch nichts beitragen. Er werde jedoch ideologiefrei mit dem Test prüfen lassen, ob sie die Stromversorgung gerade in Süddeutschland über den Winter sichern helfen könnten.

Mit Informationen von Claudia Plaß, ARD-Hauptstadtstudio