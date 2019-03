Im vergangenen Jahr sind laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung eine Million Arbeitstage durch Streiks ausgefallen. Das sind viermal mehr als 2017. Vor allem eine Berufsgruppe war besonders streikfreudig.

Durch Streiks sind in Deutschland im vergangenen Jahr rund eine Million Arbeitstage ausgefallen. Das zeigen Berechnungen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Zahl habe sich im Vergleich zu 2017 mehr als vervierfacht. An den Ausständen in 216 Konflikten nahmen 1,2 Millionen Menschen teil - fast zehn Mal so viele wie die 131.000 Beteiligten aus dem Jahr 2017.

Wesentliche Ursache für den sprunghaften Anstieg waren die umfangreichen Streikaktionen während der Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, erklärte Ko-Autor Heiner Dribbusch. Auf sie entfielen 60 Prozent aller Ausfalltage sowie mehr als drei Viertel aller Streikbeteiligten. Da diese besonders beschäftigungsintensive und große Branche im laufenden Jahr tariflich pausiert, zeichnet sich für 2019 bereits ein Rückgang bei den ausfallenden Arbeitstagen wie bei den Teilnehmern ab.

Im internationalen Vergleich eher friedlich

Der überwiegende Teil der Arbeitskämpfe habe wie in den Vorjahren Auseinandersetzungen um Haus- und Firmentarifverträge betroffen, berichteten die Wissenschaftler. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft IW hatte bereits vor einigen Wochen berichtet, dass die deutschen Tarifauseinandersetzungen 2018 konfrontativer geworden seien. Am heftigsten stritten sich die Piloten der Vereinigung Cockpit mit der Fluggesellschaft Ryanair. Dort wurde jüngst zumindest für die Flugbegleiter ein Tarifvertrag ausgehandelt.

Im internationalen Vergleich erscheint Deutschland mit Blick auf die Streikbilanz aber als eher friedfertig. Zwischen 2008 und 2017 fielen im Durchschnitt 16 Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte durch Arbeitskämpfe aus. In Dänemark seien es im gleichen Zeitraum 117 und in Frankreichs Privatwirtschaft 119 Ausfalltage gewesen. Merklich niedriger sei das Streikvolumen dagegen in Polen, Schweden, Österreich und der Schweiz.