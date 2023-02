Ver.di droht mit Streik-Ausweitung Nichts fliegt Stand: 17.02.2023 11:44 Uhr

Rund 300.000 Passagiere werden heute wohl von den Warnstreiks an deutschen Flughäfen betroffen sein. Ver.di will so Druck in den Tarifverhandlungen machen und warnt: Dies könne "ein Vorgeschmack" für Streiks ganz "anderer Dimension" sein.

An sieben deutschen Flughäfen ist ein ganztägiger Warnstreik angelaufen, der den Flugverkehr weitgehend lahmlegt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte im öffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft bei der Luftsicherheit. Der Airportverband ADV rechnet damit, dass bis zum Abend rund 2340 Flüge ausfallen. Davon wären fast 300.000 Passagiere betroffen.

Bestreikt werden neben den beiden großen - auch international bedeutsamen - Drehkreuzen Frankfurt/Main und München die Airports Bremen, Dortmund, Hamburg, Hannover und Stuttgart. An den meisten von ihnen kommt der reguläre Flugbetrieb faktisch zum Stillstand, nur einzelne Flüge oder Sonderverbindungen finden statt - etwa Frachtflüge mit Hilfsgütern für die Menschen in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei.

"Hiermit überspannt ver.di den Bogen"

Die Lufthansa etwa stellt den Flugbetrieb an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München komplett ein und streicht insgesamt über 1300 Flüge. Sie geht aber davon aus, am Samstag "sofort wieder in den Regelbetrieb" starten zu können.

Airlines und Flughäfen sprechen von einer beispiellosen Eskalation. "Hiermit überspannt ver.di den Bogen völlig und trägt den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Passagiere aus", argumentiert der Präsident der Luftfahrtlobby BDL, Jost Lammers. "In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden", monierte auch der Flughafenverband ADV.

Auch andere Flughäfen indirekt betroffen

Neben der Luftverkehrsbranche übte auch die Wirtschaft scharfe Kritik an dem Warnstreik. "Es ist nicht hinnehmbar, dass ver.di seine Tarifforderungen auf dem Rücken der gesamten deutschen Wirtschaft auslebt", sagte etwa der Chef des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Markus Jerger.

Indirekt betroffen sind auch alle anderen deutschen Flughäfen. So fallen etwa am Haupstadtflughafen BER, an dem nicht gestreikt wird, mehr als 60 Flüge aus - etwa alle Flüge nach Frankfurt, Stuttgart oder München. Versucht wird auch, Verbindungen von Flughäfen, die bestreikt werden, auf nicht betroffene Airports umzuleiten. So wickelt etwa der Flughafen Düsseldorf rund 20 Starts und Landungen für den größten deutschen Airport in Frankfurt ab.

"Leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen" bei der Bahn

Grundsätzlich empfehlen die Airlines ihren Kunden, bei innerdeutschen Reisen auf die Bahn auszuweichen. Bei der Lufthansa etwa heißt es dazu, dass Flugtickets kostenlos in Bahntickets umgewandelt werden können. Die Bahn verzeichnet dementsprechend ein leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen. Insgesamt laufe der Bahnbetrieb ruhig, teilte der Konzern mit. Etwas stärker belastet sind laut der Fahrplanauskunft die Züge zwischen Frankfurt und München.

"Katastrophaler Arbeitskräftemangel"

Ver.di und der Beamtenbund DBB fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bislang nicht vor.

"Es geht darum, ein wirklich kräftiges Signal zu setzen", sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle im rbb-Inforadio. "Wir haben einen katastrophalen Arbeitskräftemangel." Wegen der schlechten Jobbedingungen und geringen Bezahlung kehrten viele Beschäftigte den Flughäfen den Rücken zu. "Wenn sich jetzt nichts tut bei der Vergütung, dann wird uns allen wieder ein Chaos-Sommer bevorstehen."

Probleme auch beim Sommerflugplan 2023

Der Personalmangel hatte in der Urlaubssaison 2022 zu langen Warteschlangen, massiven Verspätungen und Tausenden Flugstreichungen geführt. Auch für den kommenden Sommer hat die Lufthansa bereits angekündigt, den Flugplan auszudünnen.

"Aktuell sind in der Branche die Personalengpässe europaweit noch nicht vollständig überwunden", sagte ein Sprecher der Konzern-Kernmarke. Man habe daher lieber jetzt Flüge aus dem Programm genommen, als diese wie im vergangenen Jahr kurzfristig absagen zu müssen. Die Fluggäste könnten so besser planen.

An einer Kundgebung und einer Demonstration am Frankfurter Flughafen nahmen nach ver.di-Angaben bis zu 3000 Menschen teil. Bild: dpa

Ver.di droht mit Streiks bei Müllabfuhr und Kliniken

Bei einer Kundgebung am Frankfurter Flughafen warf ver.di-Sekretär Christoph Miemietz den Arbeitgebern vor, sie hätten sich daran gewöhnt, billige Arbeitskräfte zum Mindestlohn zu beschäftigen. "Dafür geht aber niemand mehr arbeiten", so Miemietz.

Die Gewerkschaft drohte, die Protestaktionen auch auf andere Bereiche auszudehnen. "Die nächsten Streiks haben eine andere Dimension", sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Sollten die Arbeitgeber nächste Woche ein wirklich gutes Angebot vorlegen, könne man sich schnell einigen. Anderenfalls seien die aktuellen Ausstände auf Flughäfen, im Nahverkehr oder in Kitas nur ein Vorgeschmack, so Werneke. "Hinzu kommen zum Beispiel die Müllabfuhr oder die Krankenhäuser." Auch Schleusen an den Wasserstraßen würden womöglich nicht bedient. "Und vielleicht gibt's keine Knöllchen, wenn die Angestellten der Ordnungsämter in den Ausstand treten."

Regional bestreikt ver.di bereits andere Bereiche. So fahren etwa in Frankfurt/Main heute keine U- und Straßenbahnen und auch bei der Stadtreinigung gibt es Warnstreiks.