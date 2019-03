Wann verjährt Steuerhinterziehung?

Da es bei den Cum-Ex-Geschäften um eine mögliche Steuerhinterziehung in Millionenhöhe geht, werden die Fälle als besonders schwer eingestuft und verjähren erst nach zehn Jahren. Sprich: Wenn die Staatsanwaltschaft innerhalb dieser zehn Jahre nach Vollendung der Tat nicht ermittelt, gehen die mutmaßlichen Täter straffrei aus.



Die Verjährung kann allerdings unter bestimmten Umständen unterbrochen werden. So ist es im Strafgesetzbuch geregelt. Zum Beispiel, wenn ein Beschuldigter bereits vernommen wurde oder zumindest in Kenntnis gesetzt wurde, dass gegen ihn ermittelt wird.



Was banal klingt, kann die Ermittler vor große Herausforderungen stellen. Die Cum-Ex-Deals liefen seit 2008 über ausländische Banken. Es ist nicht leicht herauszufinden, welche Mitarbeiter tatsächlich mitgewirkt haben. Und wenn die Ermittler wissen, wen sie suchen, müssen sie die Beschuldigten erstmal im Ausland ausfindig machen, um sie über das Verfahren zu informieren.



Um Verjährungen zu vermeiden, ist bei dem internationalen Steuerraubzug entsprechend viel Personal von Nöten.