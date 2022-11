Hoffnung in Zeiten hoher Inflation Die schöne neue "Stärke" des Euro Stand: 16.11.2022 13:47 Uhr

Der Euro hat zum Dollar deutlich aufholen können. Für Bürger wie Unternehmen ist das eine gute Nachricht, hat der wiedererstarkende Euro doch das Zeug dazu, die Inflation etwas zu dämpfen.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Von einem Großteil der Menschen unbeachtet haben sich am Devisenmarkt zuletzt mächtige Umwälzungen vollzogen. Der Euro, der Ende September noch bis auf ein 20-Jahres-Tief von 0,9538 Dollar abgerutscht war, hat sich deutlich erholen können. In dieser Woche wurden für einen Euro im Hoch 1,0474 Dollar gezahlt. Das entspricht einem Kurssprung von über neun Cent oder rund zehn Prozent binnen weniger Wochen.

Euro-Stärke ist vor allem eine Dollar-Schwäche

Hintergrund des sich erholenden Euro-Kurses ist in erster Linie die Schwäche des US-Dollar. Denn in den USA verliert das Inflationsgespenst allmählich an Schrecken. Im Oktober war die US-Teuerungsrate überraschend deutlich gesunken; erst gestern bestätigten die Produzentenpreise den Rückgang der Verbraucherpreise in den USA.

Die logische Folge dieser Entwicklung: Anleger gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln wird. Nach den jüngsten XXL-Zinsschritten wird dem "Fed Watch Tool" der CME Group zufolge für die Dezember-Sitzung nur noch eine Zinsanhebung von 0,5 Prozentpunkten erwartet, gefolgt von zwei Schritten in Höhe von 25 Basispunkten. Der Leitzins dürfte danach im März 2023 bei 5,0 Prozent seinen Hochpunkt erreichen. Bis vor kurzem hatten Anleger noch mit einem Zinsgipfel von 5,25 Prozent gerechnet.

US-Dollar wird weniger attraktiv

Sinkende Zinserwartungen drücken jedoch die Nachfrage nach dem Dollar, bekommen Investoren somit doch weniger Rendite für ihre Anlagen im Dollar-Raum. "Ein niedrigerer zu erwartender Zins macht den Dollar weniger attraktiv", erklärt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Der Devisenexperte ist überzeugt: "Ein guter Teil der Wechselkursbewegungen der letzten Wochen ist dadurch erklärbar, dass die vormaligen Effekte der Dollar-Stärke zum Teil ausgepreist werden - und haben herzlich wenig mit länderspezifischen Argumenten zu tun."

Hoffen auf milde Rezession im Euro-Raum

Doch der wiedererstarkende Euro dürfte nicht ausschließlich auf die Schwäche des US-Dollar zurückzuführen sein; ein Teil der jüngsten Euro-Erholungsrally ist durchaus auch hausgemacht. Immer mehr zeichnet sich ab, dass Ukraine-Krieg und Energiekrise die Konjunktur in der Eurozone zwar deutlich belasten werden.

Eine tiefe Rezession ist jedoch nicht zu erwarten. Selbst Deutschland, Europas größte und bis vor kurzem noch am stärksten von russischem Gas abhängige Volkswirtschaft, dürfte mit einem blauen Auge davonkommen.

Deutsche Wirtschaft erstaunlich resilient

Diese Hoffnung wird inzwischen von zahlreichen Frühindikatoren genährt. So ist das Barometer für die Einschätzung der Börsianer zur deutschen Konjunktur in den nächsten sechs Monaten im November um unerwartet starke 22,5 Zähler nach oben gesprungen, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) herausfand.

"Kurzum: Rezession ja, aber vermutlich weniger scharf und lang als noch vor wenigen Wochen zu befürchten war", kommentierte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel die ZEW-Umfrage. Und Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Union Investment, ist überzeugt: "Wir erleben gerade, wie resilient die deutsche Wirtschaft trotz vieler Probleme noch ist."

Sollte die Rezession in Deutschland und der Eurozone jedoch milder ausfallen als zuletzt befürchtet, so würde dies auch den Spielraum der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhen, sich mit einem straffen Zinserhöhungskurs gegen die Rekord-Inflation im Euro-Raum zu stemmen. Das macht wiederum den Euro attraktiver.

Weniger importierte Inflation im Euro-Raum?

Für die Bürger wie die Unternehmen in der Eurozone ist der wieder stärkere Euro eine positive Nachricht, hat er doch das Zeug dazu, die "importierte Inflation" zu dämpfen. Zuletzt war es nämlich auch der schwache Euro respektive starke Dollar gewesen, der die Preise hierzulande besonders heftig steigen ließ.

Unternehmen mussten für Waren und Rohstoffe aus dem Nicht-Euro-Raum hohe Preise zahlen, die sie wiederum an die Verbraucher weiterreichten. Der wieder stärkere Euro sorgt diesbezüglich nun für Entlastung. Das dürften etwa auch Heizölkunden und Autofahrer positiv zu spüren bekommen. Denn Rohstoffe wie Öl werden in Dollar gehandelt. Steigt der Euro zum Dollar, müssen Käufer im Euroraum für die gleiche Menge Öl oder Sprit unter sonst gleichen Bedingungen weniger bezahlen.

Das Devisen-Risiko am Aktienmarkt

Aber auch für Anleger haben die jüngsten Entwicklungen am Devisenmarkt weitreichende Folgen. Hatte der starke Dollar in den vergangenen Jahren die Verluste an den US-Börsen für Investoren aus dem Euro-Raum stark abgepuffert, so könnte sich das Bild nun wenden.

Anleger sollten die Schwäche des Dollar in ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen, rät Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest und erläutert die Zusammenhänge anhand eines Beispiels: "Sollte die Apple-Aktie um fünf Prozent aufwerten, dann würde eine gleichzeitige Aufwertung des Euro/Dollar um sieben Prozent dem europäischen Apple-Investor dennoch einen Verlust bescheren."

Insofern sollten Anleger für das Jahr 2023 verstärkt darauf achten, das eigene Portfolio nicht einseitig Richtung USA und Dollarraum auszurichten. Europa, aber auch Asien und Südamerika könnten wieder einen Blick wert sein.