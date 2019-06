Der Medienkonzern Springer orientiert sich neu und holt den US-Finanzinvestor KKR an Bord. Der legte den Aktionären nun ein konkretes Angebot vor. Ausgerechnet jetzt muss Springer aber seine Umsatzerwartungen ändern.

Seit Ende Mai ist die Absicht des US-Finanzinvetsors KKR bekannt, beim Medienkonzern Axel Springer einzusteigen. Nun haben die Amerikanern den Aktionären ein Angebot vorgelegt.

KKR strebt einen Mindestanteil an Springer von 20 Prozent an und bietet den Aktionären dafür 63 Euro je Aktie. Springer und KKR hätten sich auf den Einstieg verständigt, teilte das Medienhaus mit. Großaktionärin Friede Springer und Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner behalten den Angaben zufolge ihre Anteile. Zusammen kontrollieren sie 45,4 Prozent des Konzerns. Unklar ist noch, ob die beiden Enkel des Firmengründers ihren Anteil verkaufen oder behalten werden - sie kommen auf zehn Prozent der Aktien.

Es soll nicht um kurzfristige Effekte gehen

Der Springer-Konzern, der die Zeitungen "Bild" und "Welt" herausgibt, betonte in der Erklärung die langfristige Perspektive der Partnerschaft. Das Unternehmen profitiere "von einem neuem strategischen und finanziellen Partner, der das langfristige Wachstum und die Investitionsstrategie unterstützt", hieß es in der Erklärung weiter. KKR war in der Vergangeheit an Pro Sieben Sat 1 beteiligt waren und verfügt insofern über Erfahrungen mit dem Medienmarkt. Zusammen mit dem Medienmanager Fred Kogel baut KKR seit Anfang des Jahres zudem rund um Tele München eine unabhängige Fernseh- und Film-Produktions- und Vertriebsfirma auf.

Allerdings bleibt KKR im Durchschnitt nur fünf bis sieben Jahre bei einem Unternehmen. Ein KKR-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Einstieg bei Springer sei zunächst auf fünf Jahre angelegt. Döpfner selbst soll nach einem Bericht der Online-Plattform "Meedia" in einem hausinternen Video von einem auf mindestens fünf Jahre angelegten Engagement gesprochen haben.

KKR (Kohlberg Kravis Roberts) ist eine der größten Beteiligungsgesellschaften weltweit.

Behalten ihre Anteile: Mathias Döpfner und Friede Springer

Geringere Umsätze

Axel Springer revidierte zugleich seine Prognose für dieses Jahr leicht nach unten und begründete dies mit der "gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" und der in Frankreich verabschiedeten Digitalsteuer. Demnach erwartet der Konzern einen Rückgang der Umsätze "im niedrigen einstelligen Prozentbereich" sowie beim Gewinn im "mittleren einstelligen Prozentbereich".

Bisher war der Konzern bei den Erlösen von einem geringen Wachstum und beim Konzerngewinn von einer Stagnation im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.

Fokus auf den digitalen Markt

Springer will künftig noch stärker auf digitalen Journalismus und digitale Kleinanzeigen setzen - also Job-, Immobilien- und Autoportale. Damit soll die schwächelnde Entwicklung der Printmedien ausgeglichen werden. Der Bereich mit Produkten wie Business Insider und dem Jobportal Stepstone erwirtschaftete im vergangenen Jahr bereits 71 Prozent der Umsätze. Die Investitionen für diese Strategie drücken aber auf das Ergebnis.

An der Börse gehört die Springer-Aktie schon seit längerem nicht mehr zu den Lieblingen der Anleger. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Kurs um 26 Prozent nachgegeben. Damit war das Unternehmen an der Börse vor Bekanntwerden des KKR-Interesses noch fünf Milliarden Euro wert. Seitdem hat der Aktienkurs aber kräftig zugelegt.