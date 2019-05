US-Präsident Donald Trump hat eine Entscheidung über die mögliche Erhebung von Sonderzöllen auf Autoimporte um sechs Monate verschoben. Die Zölle würden auch die EU-Staaten treffen.

Die USA werden bis auf weiteres keine Sonderzölle auf Importe der europäischen Automobilindustrie erheben. Präsident Donald Trump entschied, die Entscheidung um ein halbes Jahr zu vertagen. Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer solle in den kommenden 180 Tagen weitere Verhandlungen führen.

Insidern zufolge hat sich der US-Präsident damit der Sichtweise seines Handelsministeriums angeschlossen. Dieses hatte in einem Prüfbericht festgestellt, dass Sonderzölle auf Auto-Importe auch die heimische Wirtschaft treffen und die nationale Sicherheit beeinträchtigen würden.

Trump missfallen deutsche Autos auf US-Straßen.

Frist für Entscheidung wäre morgen abgelaufen

Trump hatte bis zum morgigen Samstag Zeit gehabt, über die Angelegenheit zu befinden. Zölle von bis zu 25 Prozent auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen würden vor allem deutsche Hersteller wie BMW, Daimler und Volkswagen hart treffen. Sie haben einen großen Anteil an den EU-Exporten in die USA.

Der US-Präsident stört sich seit jeher an der Präsenz deutscher Autos auf amerikanischen Straßen. Schon 1990 drohte er in einem Zeitungsinterview damit, Steuern auf "jeden Mercedes zu verhängen, der in dieses Land rollt".

Trump lehnt EU-Handelspolitik ab

Auch die EU-Handelspolitik ist Trump ein Dorn im Auge. Er ist der Ansicht, dass etwa europäische Autobauer es wesentlich leichter mit Exporten in die USA haben als umgekehrt.

Tatsächlich erhebt Europa im Durchschnitt etwas höhere Zölle als die USA. Der Welthandelsorganisation (WTO) zufolge liegt der EU-Schnitt bei etwa fünf Prozent, in den USA werden im Schnitt knapp dreieinhalb Prozent fällig.