Vergrößerung des Leitindex So sieht der neue DAX aus

33 Jahre nach seiner Gründung bekommt der DAX ein neues Gesicht. Die erste deutsche Börsenliga wird moderner und wächst von 30 auf 40 Mitglieder. Am Abend wurde verkündet, wer die Neuen sind. Was ändert sich noch?

Von Notker Blechner, tagesschau.de

Der deutsche Aktienindex DAX ist seit 1988 das Barometer der deutschen Wirtschaft. Seine Kursentwicklung zeigt an, wie gut oder wie schlecht es den heimischen Unternehmen geht - soweit sie börsennotiert sind. Doch ist der Leitindex repräsentativ zusammengesetzt? Viele Experten und Investoren verneinen das. Der DAX bilde die deutsche Wirtschaft nicht angemessen ab, kritisieren sie seit Jahren. Denn lange wurde der Index von der "old economy" dominiert, den schwächelnden zyklischen Branchen wie der Chemie- und Autoindustrie, der Energiewirtschaft und der Finanzdienstleistungsbranche.

Breitere Abbildung der deutschen Wirtschaft

Das soll sich nun ändern. Die Deutsche Börse stelt den deutschen Leitindex breiter auf - und stockt ihn von 30 auf 40 Mitglieder auf. "Mit 40 Werten können wir die Wirtschaft breiter abbilden", sagt Stephan Flügel von der Deutsche-Börse-Tochter Qontigo, der für die Index-Reform zuständig ist.

Künftig werden wachstumsstarke moderne Branchen wie die Gesundheits- und Medizintechnik sowie der Online-Einzelhandel eine größere Rolle im DAX spielen. Die genaue Zusammensetzung und damit auch die Namen der Neuzugänge gab die Deutsche Börse am späten Abend nach US-Börsenschluss bekannt: Mit Siemens Healthineers, Sartorius und Qiagen steigen drei Firmen aus dem Gesundheitsbereich in die deutsche Börsen-Bundesliga auf.

Zehn neue Mitglieder: Von Airbus bis Puma

Das größte neue Schwergewicht im DAX40 wird Airbus sein. Der Flugzeug- und Rüstungskonzern wird rund fünf Prozent Gewicht im Leitindex haben. Damit wäre Airbus der fünftgrößte DAX-Wert.

Die weiteren neuen Mitglieder im aufgestockten DAX sind der Aromen und Dufthersteller Symrise, der Online-Modehändler Zalando, der Chemikalienhändler Brenntag, die Holdinggesellschaft Porsche, der Sportartikelhersteller Puma und der Kochboxen-Versender HelloFresh. Sie kommen alle aus dem MDAX, der zweiten deutschen Börsenliga. Dagegen verpasste der "Nivea"-Hersteller Beiersorf die Rückkehr in den DAX.

Für Privatanleger dürfte sich durch die DAX-Reform nicht viel ändern. Die DAX-ETFs werden gemäß der neuen Zusammensetzung umgebaut. Sie werden die Aktien der DAX-Neulinge entsprechend ihrem Gewicht kaufen und dafür Anteile an den bisherigen DAX-Werten verkaufen. Die bisherigen DAX30-Mitglieder verlieren einen Teil ihres Gewichts. Vor allem Auto-Aktien werden künftig den Index nicht mehr so dominieren wie bisher.

"Dax wird zum Wachstumsindex!"

Börsenexperten loben die Neuerungen. "Der DAX40 wird besser gemischt und spritziger sein", sagt Aktienstratege Christian Kahler von der DZ Bank. Für Investoren wichtige Branchen wie Gesundheit und Medizintechnik gewännen an Bedeutung. "Der DAX macht einen kleinen Schritt vom Dividenden- zum Wachstumsindex", meint Indexexpertin Silke Schlünsen. Auch Christine Bortenlänger, Chefin des Deutschen Aktieninstituts, zeigte sich erfreut. "Der DAX wird noch attraktiver, denn die neuen Spieler sind jünger und bringen andere Ideen aufs Spielfeld", sagte sie mit Anlehnung an die Fußball-Sprache.

Damit soll das deutsche Börsenbarometer auch international stärker beachtet werden. Andere Länder wie Frankreich und Großbritannien haben mit dem Cac40 und dem FTSE repräsentativere und größere Indizes als der DAX 30. Experten bezweifeln, dass der neue DAX zur Konkurrenz aufschließen könnte. "US-Aktienindizes sind viel attraktiver, weil sie einen sehr hohen Anteil in zukunftsfähige Branchen wie Technologie und Kommunikation haben", sagt Manfred Schlumberger, Portfoliomanager des Vermögenmsverwalte StarCapital.

Strengere Regeln

Neben der Erweiterung verschärft die Deutsche Börse auch das Regelwerk für die enthaltenen Unternehmen - als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal vor einem Jahr. Die künftigen DAX-Mitglieder müssen zwei Geschäftsjahre in Folge profitabel sein. Für die aktuellen DAX-Mitglieder gilt die Regel nicht. So darf auch in Zukunft Delivery Hero im deutschen Leitindex bleiben. Der Online-Essenslieferdienst verdient seit seiner Gründung 2011 kein Geld.

Zudem werden die Pflichten zur Finanzberichterstattung strenger. Die DAX-Mitglieder müssen Quartalsmitteilungen und testierte Jahresabschlüsse veröffentlichen. Tun sie das nach einer 30-tägigen Warnfrist nicht, droht ihnen der Rauswurf.