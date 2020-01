Es geht um Technik für eine Bahn, die Kohle in Australien transportieren soll. Für Siemens-Verhältnisse bringt der Auftrag nicht besonders viel Geld, dafür aber sehr viel Kritik. Trotzdem hält der Konzern daran fest.

Siemens will den Auftrag im Rahmen eines umstrittenen Kohleminen-Projekts in Australien trotz heftiger Kritik von Umweltverbänden ausführen. "Wir müssen unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen", schrieb Vorstandschef Joe Kaeser am Abend nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung auf Twitter.

Nach Abwägung aller Fakten und Gesprächen mit Dritten habe sich der Münchner Industriekonzern entschieden, wie geplant Signaltechnik für eine Zugverbindung zu liefern, mit der Kohle von der geplanten Mine zum Hafen transportiert werden soll.

Eines der größten Kohlebergwerke der Welt

Die Adani Group will in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt aufbauen, das aus fünf Untertageminen und sechs Tagebaustätten bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern soll. Das Projekt wird von Umweltschützern seit Jahren bekämpft. Dabei geht es neben dem Klimaschutz auch um den Verbrauch von Wasser, die Zerstörung von Lebensraum und den Transport der Kohle über das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt.

Besondere Brisanz hatte das Thema zuletzt auch durch die riesigen Buschbrände in Australien bekommen. Nach langem Leugnen räumte auch die australische Regierung ein, dass es einen Zusammenhang zwischen den ungewöhnlich heftigen Bränden und dem Klimawandel gibt.

"Ein CEO wie Kaeser macht dann nicht den zweiten Fehler"

Am Freitag hatte es auch Proteste von "Fridays for Future" vor Büros des Konzerns in mehreren deutschen Städten gegeben, unter anderem auch am Konzernsitz in München. Kaeser hatte sich mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer getroffen und eine Entscheidung bis Montag angekündigt.

Neubauer hatte sich nach dem Treffen zuversichtlich gezeigt. "Er hat im Gespräch zugegeben, dass es ein Fehler war, den Vertrag mit Adani zu unterschreiben", sagte Neubauer. "Ein CEO wie Kaeser macht dann nicht den zweiten Fehler und hält an einem so katastrophalen Handel fest - sondern revidiert den Fehler."

Kaeser hatte am Freitag gesagt, die Entscheidung sei nicht einfach. Es gebe unterschiedliche Interessenlagen - von Aktionären, Kunden und auch der Gesellschaft. Der Auftrag bringt Siemens 18 Millionen Euro - und ist für Siemens-Verhältnisse damit vergleichsweise klein.