Die SAS-Piloten sind in den Streik getreten. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt. Von Flugausfällen betroffen sind vor allem die skandinavischen Länder. Aber auch an deutschen Airports mussten Flüge gestrichen werden.

Ein Streik der Piloten der Fluglinie SAS in Norwegen, Schweden und Dänemark hat Hunderte Flugausfällen zur Folge. Insgesamt würden 70 Prozent der Flüge gestrichen, teilte das Unternehmen mit. Im Laufe des Tages seien 673 Flüge und mehr als 72.000 Passagiere betroffen. Auch auf deutsches Flughäfen mussten Flüge gestrichen werden. So wurden etwa in Frankfurt je sieben Starts und Landungen annulliert, in Düsseldorf vier, in München drei.

"Sehr voneinander entfernt"

Zuvor waren Verhandlungen über Lohnerhöhungen und andere Themen mit der Gewerkschaft gescheitert. "Die beiden Seiten waren zu sehr voneinander entfernt, es gab keine Möglichkeit für einen Kompromiss", teilte das Büro des staatlichen norwegischen Schlichters mit. Das SAS-Management hofft, die Gespräche so bald wie möglich wieder aufnehmen zu können. Die Piloten fordern 2,3 Prozent mehr Lohn und mehr Planbarkeit im Arbeitsalltag.

"Es ist sehr bedauerlich, dass der Pilotenstreik unsere Kunden beeinträchtigt", erklärte SAS. "Wir sind zu Gesprächen bereit, aber wenn die Forderungen erfüllt würden, hätte das sehr negative Konsequenzen für das Unternehmen."