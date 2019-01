Der Service mag schlecht sein und Flugausfälle häufig, aber die Menschen buchen trotzdem: Ryanair meldet für 2018 wieder einen Passagierrekord. Der Titel "Europas größte Fluggsellschaft" geht aber an eine andere Linie.

Der irische Billigflieger Ryanair hat trotz Problemen durch Annullierungen und Streiks einen Rekordwert an Passagieren für 2018 gemeldet. Wie das Unternehmen mitteilte, transportierte die Airline im vergangenen Jahr 139,2 Millionen Fluggäste, das war ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ryanair erreichte demnach im vergangenen Jahr zudem eine Auslastung seiner Maschinen von 96 Prozent. Das Wachstum verlangsamte sich jedoch - 2017 konnte Ryanair seinen Gewinn noch um zehn Prozent steigern.

Schwieriges Geschäftsjahr

Hinter der Billigfluggesellschaft liegt ein turbulentes Geschäftsjahr. Anfang 2018 mussten viele Flüge annulliert werden, weil es Probleme bei der Planung der Piloteneinsätze gab. Vor allem im zweiten Halbjahr kam es dann zu Streiks in mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland. Die Beschäftigten forderten mehr Geld und eine bessere Planung ihrer Arbeit. Anfang Dezember einigte sich die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und Ryanair auf ein Eckpunktepapier zur Beilegung des Tarifkonflikts mit den Piloten. Bis Ende März sollen mehrere Tarifverträge auf der Grundlage deutschen Rechts geschlossen werden. Auch in Großbritannien, Portugal und Italien schloss Ryanair Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern.

Positiv wirkte sich die Übernahme des österreichischen Ferienfliegers Laudamotion aus, der im Dezember rund 300.000 zu den 10,3 Millionen Passagieren des Konzerns beitrug. Ryanair hält seit Ende August die Mehrheit an der Nachfolge-Airline der früheren Air-Berlin-Tochter Niki.

Lufthansa holt den Titel

Die Rolle von Europas größter Fluggesellschaft muss Ryanair 2018 aber voraussichtlich wieder knapp der Lufthansa überlassen. Samt ihren Töchtern wie Eurowings kommt die Lufthansa schon in den ersten elf Monaten auf 132,4 Millionen Fluggäste. Selbst bei einem Nullwachstum im Dezember hätte sie damit 2018 die Marke von 141 Millionen Passagieren geknackt. Das deutsche Unternehmen will seine Passagierzahlen für 2018 am 10. Januar veröffentlichen.

Ryanair hatte die Lufthansa im Jahr 2016 bei der Zahl der Fluggäste erstmals vorübergehend vom Thron gestoßen. Ein Jahr später eroberte der Kranich-Konzern die Spitze zurück.