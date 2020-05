Was bedeutet das Urteil?

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wirkt nur zwischen den beteiligten Parteien. Das heißt, der Verein, indem andere Postunternehmen zusammengeschlossen sind, hat Recht bekommen. Er wurde in seiner Freiheit, Verträge selbständig auszuhandeln, verletzt. So darf es also nicht mehr laufen. Für Verbraucher bedeutet das Urteil nicht, dass sie jetzt Geld zurückbekommen. Hierfür müssten sie selbst juristisch vorgehen.

Kerstin Anabah, ARD Rechtsredaktion