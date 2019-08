Er war fast zehn Jahre lang Chef von Volkswagen, später wurde er Vorsitzender des Aufsichtsrats. 2015 zog er sich aus dem Konzern zurück. Nun starb Ferdinand Piëch nach übereinstimmenden Medienangaben im Alter von 82 Jahren.

Der ehemalige VW-Chef Ferdinand Piëch ist laut übereinstimmenden Medienangaben im Alter von 82 Jahren gestorben. Laut "Bild" starb Piëch bereits am Sonntagabend in einer Klinik in Rosenheim. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf das Umfeld der Familie Piëchs ebenfalls vom Tod des 82-Jährigen.

Patriarch des Konzerns

Piëch galt als Patriarch des Wolfsburger Weltkonzerns. Der gelernte Maschinenbauer startete seine Karriere 1963 bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Seinen Ruf als Konstrukteur erwarb sich der Enkel des "Käfer"-Konstrukteurs Ferdinand Porsche bei Audi in Ingolstadt. 1988 rückte Piëch an die Spitze der VW-Tochter, die er zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von BMW und Mercedes machte.

Von 1993 bis 2002 war Piëch Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und führte danach lange Zeit den Aufsichtsrat - als maßgeblicher Protagonist der Familien Porsche und Piëch, der VW-Großaktionäre. Seine Macht schien zeitweilig unbegrenzt, 2012 hievte er sogar seine Frau Ursula in den VW-Aufsichtsrat.

In seiner Zeit als Vorstandschef formte Piëch VW zum Multimarken-Konzern. Er galt als mächtiger Strippenzieher und Königsmacher hinter den Kulissen. Der detailverliebte Autonarr lenkte das immer größer werdende VW-Imperium schließlich zusammen mit dem damaligen Konzernchef Martin Winterkorn mit strenger Hand, ehe er sich von seinem Lebenswerk entfremdete.

Martin Winterkorn und Ferdinand Piëch führten den VW-Konzern mehrere Jahre gemeinsam.

Verlorener Machtkampf sorgte für "Distanz"

Im Frühjahr 2015 hatte er in einem Machtkampf bei Volkswagen seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef erklärt. Kurz zuvor entzog er Konzernchef Martin Winterkorn öffentlich das Vertrauen und erklärte, er sei auf "Distanz" zum VW-Chef. Mit dem Verkauf eines Großteils seiner Stammaktien besiegelte er im März 2017 seinen Ausstieg aus dem Volkswagen-Imperium.

Nach der Ära der Alpha-Manager Piëch und Winterkorn - und vor allem nach dem einschneidenden Abgasskandal - blieb bei Volkswagen kaum ein Stein auf dem anderen. Ein "Kulturwandel" wurde von Winterkorns Nachfolger Matthias Müller ausgerufen: Weniger Zentralismus, mehr Verantwortung für die einzelnen Manager, mehr interne Kritik waren die Ziele. Die Mitarbeiter sollten nicht mehr zittern vor einem Patriarchen wie Piëch, der in Wolfsburg auch "der Alte" genannt wurde - oder von einem Kleinaktionär einmal "Göttervater". Unter dem Dach von Volkswagen sind Marken wie VW, Audi, Seat, Bugatti, Lamborghini und Porsche vereint.