FAQ Förderkürzung der OPEC Das Kalkül des Ölkartells Stand: 23.10.2022 13:30 Uhr

Ab November wollen die OPEC-Staaten weniger Rohöl fördern - auch wenn das Russlands Kriegszielen nützt. Hat sich das Ölkartell vom Westen abgewandt? Welche Strategie verfolgt es? Antworten auf einige Fragen.

Von Silke Hahne, ARD-Studio Wien

Was sind OPEC und OPEC+?

Zum Öl-Kartell der erdölexportierenden Länder (OPEC) gehören 13 Länder als dauerhafte Mitglieder, das wichtigste ist Saudi-Arabien. Die Staaten sprechen sich ab, wie viel Öl sie fördern. Mittlerweile haben sich zehn weitere Länder als Kooperationspartner angeschlossen, unter anderem Russland (OPEC+). Sie sind seit einigen Jahren bei den Beratungen dabei und planen mit der OPEC zusammen die Fördermengen.

Welche Interessen verfolgen diese Länder?

Zunächst geht es den Staaten darum, den Ölpreis möglichst stabil zu halten. Aus Sicht der OPEC bedeutet das: Der Preis ist gerade so hoch, dass die Nachfrage nicht völlig abgewürgt wird. Denn für die Staaten kommen aus dem Ölgeschäft sehr wichtige Einnahmen, mit denen sie staatliche Ausgaben finanzieren. Als der Ölpreis zwischenzeitlich eher niedrig war, bereitete das einigen Ländern Probleme.

Was hat das Kartell zuletzt beschlossen?

Ab November, so der Plan, soll weniger Rohöl gefördert werden. Das hatte die OPEC+ Anfang Oktober beschlossen. Gekürzt werden soll die Förderung um etwa zwei Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel (oder Fass) sind 159 Liter. Die Staaten wollen damit erreichen, dass der Ölpreis nicht weiter sinkt.

Auch wenn die Opec jetzt schon unter ihrem Förderziel bleibt: Es ist eine der größten Kürzungen seit langem. Insgesamt fördern die Länder über 40 Millionen Barrel am Tag. Trotzdem hält der Wiener Ökonom Franz Wirl die Entscheidung der erweiterten OPEC für folgenreich: "Wenn Sie kleine Mengen wegnehmen, hat das dramatische Auswirkungen. In dem Fall sind die zwei Millionen Fass viel."

Wie hat sich der Ölpreis entwickelt?

Nach dem russischen Angriff war der Ölpreis zunächst sehr stark angestiegen - auf 120 Dollar pro Barrel und mehr. Dann sank er aber auch wieder schnell, auf rund 90 Dollar. Hintergrund ist die weltweite Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung, der eine sinkende Nachfrage nach Rohöl bedeutet.

Nach der Ankündigung vom Oktober, die Fördermenge zu reduzieren, ging der Ölpreis erstmal ein paar Tage hoch. Zuletzt verbilligte sich das Öl tendenziell wieder - denn die Angst vor einer Rezession ist ja nicht weg.

Was bedeutet das für die Preise für Benzin oder Heizöl?

Das ist schwer zu sagen. Denn der Ölpreis entsteht an den Rohstoffbörsen dieser Welt, und dort spielen viele Faktoren eine Rolle: Das Angebot, die Nachfrage beziehungsweise die mögliche Nachfrage in den kommenden Monaten. Die USA wollen weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven auf den Markt bringen - das könnte den Preis weiter senken. Auch das geplante Embargo auf russisches Öl in der EU könnte mit hineinspielen. Die Preise an den Tankstellen sind indes auch von den Gewinnmargen der Raffinerien beeinflusst. Insgesamt handelt es sich also um eine sehr komplexe Rechnung.

Steht die OPEC nicht mehr auf der Seite des Westens?

Saudi-Arabien, ein tonangebender Staat in der OPEC, ist seit vielen Jahren ein Verbündeter der USA. Trotzdem verringert das Kartell die Fördermenge - obwohl die Regierung in Washington das scharf kritisiert hat. Das zeigt: Die OPEC steht auf ihrer eigenen Seite und hat vor allem ein Interesse an möglichst hohen Einnahmen.

Experten interpretieren die Förderkürzung so: Diese Einnahmen sind Saudi-Arabien gerade wichtiger, als bei den USA gut dazustehen. Der Ökonom Wirl glaubt, dass die OPEC damit einem möglichen Konjunktureinbruch vorgreifen will. Also: Noch schnell Geld verdienen, bevor die Nachfrage vielleicht sowieso einbricht. Für Saudi-Arabien und dessen Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman sei das "Geld wichtiger als der Bruderkuss mit Joe Biden".

Wie politisch ist das Ölkartell?

Russland Krieg gegen die Ukraine hat Saudi-Arabien nicht verurteilt. Offensichtlich versuchen die OPEC-Länder, sich aus der Weltpolitik herauszuhalten. Gleichzeitig bescheren steigende Preise aber auch der russischen Kriegskasse zusätzliche Einnahmen. "Jede Verknappung des Angebots kommt Russland zugute, das versucht, den Preis zu treiben, um seine Kriegsmaschine in der Ukraine zu finanzieren", kritisierte Bidens Sprecher John Kirby nach dem jüngsten Beschluss zur Förderkürzung. Auch wenn sich das Ölkartell also nicht direkt positioniert - indirekt tut es das.