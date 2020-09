Öffentlicher Dienst 4,8 Prozent trotz leerer Kassen?

Kita-Mitarbeiter, Pfleger, Müllwerker: Um sie geht es bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent. "Völlig überzogen", sagen Arbeitgeber. Wie soll da eine Einigung gelingen?

Die Vorzeichen für die heute startenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind alles andere als günstig. Denn die Forderungen beider Seiten liegen weit auseinander. Auf jeden Fall droht eine ungemütliche Tarifauseinandersetzung.

2,3 Millionen Tarifbeschäftigte sind direkt von dem Verhandlungsergebnis betroffen. Unter anderem Kita-Erzieherinnen, Müllwerker, Busfahrer oder Flughafen-Mitarbeiter. Auf mehr als 200.000 Beamte soll das Ergebnis übertragen werden, so die Gewerkschaften.

Für die Arbeitgeber sind diese Forderungen "völlig überzogen". Laut VKA zeigen sie, "dass die Gewerkschaften den Ernst der Lage offensichtlich nicht erkannt haben - und das in der schlimmsten Rezession seit Gründung der Bundesrepublik", sagt der VKA-Präsident und Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD). Die Kassen seien leer. Es gebe nichts zu verteilen. Die Umsetzung der Forderungen würde laut übereinstimmender Angaben rund sechs Milliarden Euro kosten.

Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, bezeichnete es als "unverantwortlich", wenn in Zeiten von Steuerausfällen und Paketen zur Krisenbewältigung Milliardenforderungen an Landkreise, Städte und Gemeinden gerichtet würden. "Wenn die Gewerkschaftsseite nicht grundlegende Bewegung an den Tag legt, werden das ausgesprochen schwierige Tarifverhandlungen", warnt Sager.

Ein Arbeitgeberangebot ist üblicherweise erst zur dritten Tarifrunde im Oktober zu erwarten.