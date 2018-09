Die EU-Kommission plant bessere Schutzregelungen beim Shoppen im Internet. Kernstück soll eine EU-weite Sammelklage werden. Portale sollen zudem transparenter arbeiten müssen, etwa beim Erstellen von Kauftipps oder Rankings.

Von Dalia Antar, SWR

"HRS empfiehlt" oder die "Top Tipps" von Booking.com: Die Kriterien, nach denen Online-Marktplätze ihre Ergebnisse listen, sind für die Verbraucher oft intransparent. Dabei nutzt mittlerweile fast jeder Online-Plattformen wie diese, um für den nächsten Urlaub die passende Unterkunft zu finden, oder einfach: das beste Angebot, zum besten Preis. Aber ist das vorgeschlagene Angebot für den Kunden wirklich das beste?

Die EU-Kommission will die Rechte der Verbraucher in Europa stärken, vor allem mehr Transparenz im Netz schaffen und EU-weite Sammelklagen ermöglichen. Auf Unternehmen könnten empfindliche Strafen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes zukommen. Dazu hat die EU-Kommission bereits im April den sogenannten "New Deal For Consumers" beschlossen. Die Verbraucherschutzminister der Länder haben dem Vorhaben am Dienstag nun weitgehend zugestimmt.

Kernstück Verbandsklage

Ein Kernstück des EU-Vorschlags: die Verbandsklage. Die Verbraucherschutzminister der Länder begrüßen die Maßnahme. Geschädigte können, vertreten durch Verbraucherschutzorganisationen, gemeinsam Klage gegen ein Unternehmen einreichen. Ängste vor einer Klageindustrie nach US-Vorbild sind laut Experten aber unbegründet: Das Urteil fällen Berufsrichter, Erfolgshonorare sind verboten.

Eventim hatte von Tausenden Kunden zu Unrecht Servicegebühren verlangt.

Angewendet werden könne die Klage zum Beispiel gegen den Ticketvermittler Eventim, sagt Otmar Lell vom Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). Der Bundesgerichtshof hatte im August die anfallende Servicegebühr von 2,50 Euro für das Selbstausdrucken von Tickets für rechtswidrig erklärt. "Anstelle einer individuellen Rückforderung durch jeden einzelnen Kunden wäre hier ein Anspruch auf Rückzahlung wesentlich effektiver", sagt Lell.

Widerrufsrecht stärken

Kritik üben die Verbraucherschutzminister am beschlossenen Widerrufsrecht der EU-Kommission. Bestellt ein Kunde einen Artikel im Netz und schickt ihn innerhalb von 14 Tagen zurück an den Händler, kann ein Unternehmen dem Kunden die Rückzahlung des Kaufpreises so lange verweigern, bis die Ware wieder bei ihm eingegangen ist.

Künftig soll er auch kein Geld mehr erstatten müssen, wenn der Kunde beispielsweise Kleidung nicht anprobiert, sondern trägt. Dies sei problematisch, weil es Missbrauch durch den Händler ermögliche, heißt es in den Beschlussvorschlägen der Verbraucherschutzminister. Die Minister schlagen stattdessen technische Schutzmaßnahmen wie einen eingeschränkten Testmodus bei Geräten vor, "die das ‚Testen' der Ware zulassen, den regulären Gebrauch jedoch erst durch das Entfernen ermöglichen".

Zudem soll das Widerrufsrecht ausgeweitet werden und auch für digitale Inhalte gelten. Stellt ein Nutzer seine personenbezogenen Daten z.B. sozialen Medien zur Verfügung, könnte er innerhalb von 14 Tagen entscheiden, ob er das Portal weiternutzt oder nicht. In dieser Zeit sollen seine Daten vom Unternehmen nicht weiterverarbeitet werden. Meldet er sich vom Portal ab, sollen seine Daten gelöscht werden, so die Forderung der Verbraucherschutzminister.

Kritik an Ranking-Kriterien

Der Verbraucherschutz soll auch bei Online-Plattformen gestärkt werden. Bei Anbietern wie HRS, Booking.com und Airbnb sieht der Kunde bei einer Anfrage oft Angebote oben in der Ergebnisliste, bei denen nicht erkennbar ist, nach welchen Kriterien die Auswahl und die Rangfolge der Einträge erfolgt oder ob das Suchergebnis von einem Vertragspartner bezahlt wird. Vergleichsportale, App-Stores und Suchmaschinen müssen ihre Ranking-Kriterien nicht offenlegen. Das kritisieren die Verbraucherschutzminister.

Verbraucherschutzminister der Länder geht Transparenz für Online-Kunden nicht weit genug

Beim "New Deal For Consumers" besteht offenbar noch Verbesserungs- und Ergänzungsbedarf. Zeit dazu gibt es. Denn das EU-Parlament und der EU-Rat müssen sich mit den neuen Richtlinien der EU-Kommission erst noch befassen. Und das kann dauern.

Über dieses Thema berichteten am 11. September 2018 MDR aktuell um 04:38 Uhr und B5 aktuell um 09:38 Uhr.