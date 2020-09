Lkw-Hersteller MAN will bis zu 9500 Stellen streichen

Wegen sinkender Nachfrage von Lkw will MAN in den kommenden Jahren rund 9500 Stellen streichen. Ganze Standorte - darunter auch zwei in Deutschland - könnten schließen.

Der Lkw- und Bushersteller MAN in München will bis 2023 weltweit rund 9500 Stellen streichen. Der Vorstand habe eine "umfassende Neuausrichtung" beschlossen, teilte der Konzern mit. Dazu sei ein Maßnahmenpaket geplant, das Einsparungen von rund 1,8 Milliarden Euro bringen solle.

Ganze Standorte könnten wegfallen

MAN erklärte, nötig sei ein "signifikanter Stellenabbau" in allen Bereichen; zudem wollen die Manager Produktion und Entwicklung an andere Standorte verlegen. Der Produktionsstandort im österreichischen Steyr und die Betriebe in Plauen (Sachsen) und Wittlich (Rheinland-Pfalz) könnten ganz geschlossen werden. MAN kündigte "zeitnahe" Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern an.

MAN gehört zusammen mit dem schwedischen Lkw-Bauer Scania zum Volkswagen-Konzern und ist einer der führenden Nutzfahrzeug-Konzerne in Europa. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug rund elf Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigte 2019 knapp 39.000 Menschen.

Sinkende Nachfrage

Die Branche ist auch wegen der weltweit stark sinkenden Nachfrage nach Lastwagen unter Druck. In Europa rechnete MAN schon vor der Corona-Pandemie mit einem Rückgang um 10 bis 20 Prozent in diesem Jahr, obwohl 2019 der Umsatz gesteigert werden konnte.