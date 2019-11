UFO droht Lufthansa mit weiteren Streiks....

Der zweitägige Streik der Lufthansa-Flugbegleiter ist noch in vollem Gange, da droht die Gewerkschaft UFO bereits: Ohne Ergebnisse bei Gesprächen am Wochenende könnte der Arbeitskampf am Montag weitergehen.

Die Abfertigungshallen in Frankfurt und München sind ziemlich leer. Auch am zweiten Tag der Flugbelgleiter-Streiks bei der Lufthansa ist an den Flughäfen wenig los - die meisten Passagiere waren vorab über die Flugausfälle informiert und umgebucht worden. Nur wenige Maschinen der Kranich-Airline heben ab. Erst am Samstag dürfte es hier wieder voll werden. Vermutlich sogar mehr als üblich, denn viele Betroffene sind auf Flüge am Samstag ausgewichen.

Auch für die Lufthansa-Spitze und die Gewerkschaft UFO wird das Wochenende anstrengend: Sie wollen dem Vernehmen nach am Sonntag beraten, ob sich mit einer Schlichtung der zähe Tarifkonflikt für die 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter noch lösen lässt. Beide Seiten vereinbarten erst einmal striktes Stillschweigen. Man brauche Vertraulichkeit, um schwierige juristische Fragen auszuräumen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Die Airline hatte solche Gespräche lange abgelehnt: Der Konzern zweifelt die Vertretungsbefugnis der Gewerkschaft nach Querelen im UFO-Vorstand an und sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt.

Jakob Schaumann, HR, zu den Chancen einer Einigung

UFO fordert "völlige Kehrtwende"

UFO erhöhte im Vorfeld der Verhandlungen noch einmal den Druck: In den Sondierungen für eine mögliche Schlichtung müsse "eine völlige Kehrtwende her", sagte Gewerkschaftssprecher Nicoley Baublies. "Entweder wir haben eine Lösung oder wir werden eben verkünden, dass es eine massive Ausweitung geben muss."

Dann könne bei mehr Unternehmen gestreikt werden und auch länger. Das weitere Vorgehen werde am Montag bekannt gegeben. Nach Urabstimmungen ist UFO auch bei vier weiteren Lufthansa-Flugbetrieben bereit zu Streiks - bei Germanwings, Eurowings Deutschland, LufthansaCityLine und SunExpress Deutschland.

Streik der Flugbegleiter: Lufthansa erklärt sich zu Gesprächen bereit

München und Frankfurt am stärksten betroffen

Die Gewerkschaft und das Kabinenpersonal bestreiken seit Donnerstag die Lufthansa-Kerngesellschaft. Der Ausstand dauert noch bis Mitternacht. Passagiere mussten am zweiten Tag des Ausstands wieder zahlreiche Ausfälle hinnehmen. Vor allem die Drehkreuze München und Frankfurt waren betroffen. Nach neuesten Angaben annullierte die Airline insgesamt 1500 Flüge (200 mehr als zunächst geplant) und spricht inzwischen von 200.000 betroffenen Passagieren (noch einmal 20.000 zusätzlich).

Auch nach dem Ende der Streiks dürfte der Flugverkehr bei der Lufthansa am Samstag noch nicht flüssig laufen. Die Airline erwartet einige Flugabsagen und Verzögerungen, weil Maschinen und Crews noch nicht an den richtigen Einsatzorten sind. Man wolle aber so schnell wie möglich zum normalen Flugplan zurückkehren, sagte ein Sprecher.

Hunderte Mitglieder des Lufthansa-Kabinenpersonals beteiligten sich an einer Demonstration am Frankfurter Flughafen, zu der die Gewerkschaft UFO aufgerufen hatte.

An einem Protestzug am Frankfurter Flughafen nahmen laut Polizei 500 Menschen teil. Sie skandierten "No more games" (Keine Spiele mehr) und "Schämt euch". Die UFO-Vorsitzende Sylvia De la Cruz forderte bei den Protesten ein Einlenken der Lufthansa, die dem Vorstand der Gewerkschaft monatelang die Vertretungsberechtigung abgesprochen und jegliche Verhandlungen abgelehnt hatte. "Wenn an diesem Wochenende nicht ein vollständiges Umdenken stattfindet und diese Spiele hier weitergehen, dann werden es ihre ganz persönlichen Hungerspiele - mit ungewissem Ausgang", drohte sie dem Konzern.

UFO fordert im laufenden Tarifkonflikt für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Für vier weitere Flugbetriebe des Konzerns wurden jeweils separate Forderungen aufgestellt und Urabstimmungen abgehalten. Lufthansa hatte bereits eine Lohnerhöhung um 2,0 Prozent freiwillig umgesetzt. In dem gesamten Konflikt geht es aber hauptsächlich um die Frage, ob UFO überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

Zweiter Tag des Streiks bei der Lufthansa

Udo Langenohl, HR

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. November 2019 um 02:06 Uhr.