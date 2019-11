Um Mitternacht hat bei der Lufthansa der Flugbegleiter-Streik begonnen. Zuvor wurden 1300 Flüge abgesagt. Betroffen davon sind rund 180.000 Passagiere. Versuche, den Streik gerichtlich zu unterbinden, scheiterten.

Der angekündigte Streik der Flugbegleitergewerkschaft UFO bei der Lufthansa hat um Mitternacht begonnen. Zuvor hatte die Airline bereits 1300 Flüge abgesagt. So sollen heute laut Sonderflugplan 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, teilte das Unternehmen mit. Der Streik soll am Freitag um 24:00 Uhr enden.

Es sind auch zahlreiche Flüge nicht bestreikter Unternehmen wie Swiss, Austrian, Edelweiss oder Brussels Airlines betroffen. Die Gewerkschaft UFO hatte sich vorbehalten, den Streik bei der Lufthansa-Kernmarke auch noch auf weitere Flugbetriebe auszuweiten.

Vor Gericht erlitt die Lufthansa gleich zwei Niederlagen bei dem Versuch, dem geplanten Ausstand Einhalt zu gebieten. Am Abend lehnte es das hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt ab, den Arbeitskampf mit einer einstweiligen Verfügung zu stoppen. Zuvor hatte bereits das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz gegen die Lufthansa entschieden.

Umbuchungen oder Bahnfahrten

Die Fluggesellschaft bietet betroffenen Kunden mehrere Umbuchungsmöglichkeiten an: Sie können einen für die beiden Streiktage gebuchten Flug kostenlos auf einen Flug mit Lufthansa oder einer ihrer Töchter in den nächsten zehn Tagen umbuchen - unabhängig davon, ob er tatsächlich gestrichen wird oder nicht.

Auf innerdeutschen Strecken können Fluggäste auch die Deutsche Bahn nutzen. Dazu müssen sie ihr Ticket online in einen Fahrschein der Bahn umwandeln. Die Anreise zum Flughafen sei dafür nicht notwendig, betonte die Lufthansa. Generell bat der Konzern die Fluggäste, sich vor Reiseantritt auf der Seite der Airline über den Status ihres Flugs zu informieren.

Interner Streit in der Gewerkschaft

UFO hat ihre Mitglieder zum zweiten Mal in kurzer Zeit zum Ausstand aufgerufen, weil die Lufthansa Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft aus rechtlichen Gründen verweigert. Das Unternehmen begründet das damit, dass UFO nach einem internen Streit im Frühjahr den Vorstand ausgewechselt hatte - dieser ist nach Einschätzung des Konzerns aber nicht vertretungsberechtigt.

Eine Einladung zu einem Gespräch mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Abend hat UFO ausgeschlagen. Die Gewerkschaft begründete dies mit dem Schritt der Airline, per Berufung einen Stopp des Streiks erreichen zu wollen.

Über dieses Thema berichtete am 06. November 2019 die tagesschau um 14:00 Uhr und NDR Info um 14:15 Uhr in den Nachrichten.