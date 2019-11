Die Lufthansa hat wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter 1300 Flüge abgesagt. Betroffen davon sind am Donnerstag und Freitag rund 180.000 Passagiere.

Aufgrund des angekündigten Streiks der Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Lufthansa 1300 Flüge abgesagt. Am Donnerstag sollen laut Sonderflugplan 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, teilte das Unternehmen mit. Der Streik soll Donnerstag um 0 Uhr beginnen und Freitag um 24 Uhr enden.

Es sind auch zahlreiche Flüge nicht bestreikter Unternehmen wie Swiss, Austrian, Edelweiss oder Brussels Airlines betroffen. Die Gewerkschaft UFO hatte sich vorbehalten, den Streik bei der Lufthansa-Kernmarke auch noch auf weitere Flugbetriebe auszuweiten. Den Kunden hat Lufthansa bereits umfangreiche und kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten angeboten.

Unternehmen im "Krisenmodus geübt"

Zuvor hatte das Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Eilantrag der Fluggesellschaft gegen den angekündigten Streik abgelehnt.

Die Lufthansa teilte daraufhin mit, sie nehme die Entscheidung des Arbeitsgerichts "mit Bedauern zur Kenntnis". Der Konzern will allerdings in Berufung gehen und so versuchen, den Streik doch noch zu verhindern. Das Unternehmen sei aber im "Krisenmodus geübt".

Interner Streit in der Gewerkschaft

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat ihre Mitglieder zum zweiten Mal in kurzer Zeit zum Ausstand aufgerufen, weil die Lufthansa Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft aus rechtlichen Gründen verweigert. Das Unternehmen lehnt Verhandlungen mit der Gewerkschaft ab, weil diese nach einem internen Streit im Frühjahr den Vorstand wechselte, dieser nach Einschätzung des Konzerns aber nicht vertretungsberechtigt ist.

Anmerkung der Redaktion: In der Eilmeldung zu dem Thema hatte tagesschau.de fälschlicherweise von einem Streik der Fluglotsen berichtet. Richtig ist aber, dass die Flugbegleiter streiken.