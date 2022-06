Lufthansa-Chef entschuldigt sich Probleme bei Flügen wohl noch den ganzen Sommer Stand: 28.06.2022 13:46 Uhr

Warteschlangen, Verspätungen und Annullierungen strapazieren derzeit die Geduld von Flugreisenden. Lufthansa-Chef Spohr entschuldigte sich nun - machte aber auch klar: Eine rasche Besserung sei nicht zu erwarten.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Passagiere auf weitere Schwierigkeiten im Flugverkehr eingestimmt. Nach dem Hochfahren des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie von fast Null auf knapp 90 Prozent könne die Branche nicht die gewohnte Verlässlichkeit, Robustheit und Pünktlichkeit liefern, schrieb Spohr in einem offenen Brief des Konzernvorstands an die Kunden:

Wir können uns dafür bei Ihnen nur entschuldigen und wollen dabei auch ganz ehrlich sein: In den nächsten Wochen mit weiter steigenden Passagierzahlen, ob Urlaub oder Geschäftsreisen, wird sich die Situation kurzfristig kaum verbessern.

Zwar plane die Branche allein in Europa mehrere tausend Neueinstellungen. "Dieser Kapazitätsaufbau wird sich allerdings erst im kommenden Winter stabilisierend auswirken können." Der Manager räumte ein, dass auch dem Lufthansa-Konzern in einigen Bereichen Personal fehle. Ab dem kommenden Sommer will der Konzern wieder die zwischenzeitlich stillgelegten Großflugzeuge vom Typ A380 einsetzen.

"An der ein oder anderen Stelle übertrieben"

In einem weiteren Schreiben an die Belegschaft räumte Spohr ein, die Lufthansa habe bei der Rettung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren auch Fehler gemacht. "Haben wir es unter dem Druck der mehr als zehn Milliarden Euro Pandemie-bedingten Verluste mit dem Sparen an der ein oder anderen Stelle übertrieben? Sicher auch das." Spohr betonte zudem die Ausnahmesituation: "Ganz offen gesagt: Es war auch für unsere Führungsmannschaft und mich persönlich die erste zu bewältigende Pandemie."

Die ohnehin bestehenden Personalengpässe bei den Fluggesellschaften und Flughäfen werden durch die hohen Corona-Neuinfektionen derzeit noch verschärft. Europaweit streichen Airlines Flüge, um das überforderte System zu entlasten.

Allein die Lufthansa nimmt über die 900 Streichungen im Juli hinaus weitere 2200 Verbindungen im Sommer an den Drehkreuzen Frankfurt und München aus dem Flugplan. Dies soll vor allem innerdeutsche und europäische Flüge betreffen, nicht aber die zur Ferienzeit gut ausgelasteten klassischen Urlaubsziele.