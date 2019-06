Wer am Samstag oder Sonntag in eine Klinik geht, stirbt häufiger als "Werktags-Patienten". Wochenendeffekt heißt dieses Phänomen. Wissenschaftler haben möglicherweise nun eine Erklärung dafür gefunden.

Wer am Wochenende ins Krankenhaus kommt, stirbt häufiger als an Werktagen eingelieferte Patienten. Mehrere Studien haben den sogenannten Wochenendeffekt bewiesen. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben, steigt dann um 16 Prozent.

Ein internationales Forscherteam hat die Gründe für das Phänomen untersucht. Dafür berücksichtigten sie 68 Studien zum Wochenendeffekt - veröffentlicht zwischen 2000 und 2017. Insgesamt wurden darin 640 Millionen Krankenhausaufenthalte erfasst - vorwiegend aus den USA und Großbritannien. Aus den Daten lasse sich keine klare Ursache für die höhere Sterblichkeitsrate ableiten, schließen die Wissenschaftler im Fachmagazin "BMJ Open".

Sind Wochenend-Patienten schwerer erkrankt?

Gesundheitsexperten gingen bislang meist von schlechterer Versorgungsqualität als Erklärung für den Wochenendeffekt aus. Die Autoren der Studie warnen jedoch vor diesem Rückschluss.

Dagegen spreche zum einen, dass nicht alle Patientengruppen betroffen seien (bei Schwangeren ließ sich der Wochenendeffekt etwa kaum nachweisen), zum anderem reiche die Datenlage nicht aus. So sei in kaum einer Studie mit untersucht worden, wie viel Personal vor Ort war und mit welchem Gesundheitszustand die Patienten ins Krankenhaus kamen.

Deshalb halten die Wissenschaftler auch folgende Theorie für möglich: Menschen, die am Wochenende in die Notaufnahme kommen, könnten im Mittel schwerer erkrankt sind als die unter der Woche.

Weitere Studien nötig

"Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Patienten am Wochenende vielleicht länger abwarten, bevor sie in die Notaufnahme gehen. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass diese Patienten eine schlechtere Prognose haben, müssen wir mit der entsprechenden Versorgung darauf reagieren können", sagte Anna Slagman, Professorin für notfallmedizinische Versorgungsforschung an der Charité Berlin.

Die Stellvertretende Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit wies darauf hin, dass am Wochenende vor allem junge Ärzte im Dienst seien. Außerdem stünden häufig Fachärzte nur als Rufdienst zur Verfügung. Zudem gebe es weniger OP- und andere diagnostische Ressourcen.

Der Rückschluss der Forscher: "Die Krankenhaussterblichkeit ist ein Signal, aber es liegt im Dunkeln, wo es genau herkommt, und es ist unwahrscheinlich, dass es ein geeigneter Maßstab für die Versorgungsqualität während des Aufenthalts ist."