Trotz Ukraine-Kriegs Deutsche Wirtschaft wächst leicht Stand: 25.08.2022 08:38 Uhr

Trotz der Folgen des Ukraine-Kriegs hat die deutsche Wirtschaft im Frühjahr überraschend ein wenig zugelegt. In den kommenden Monate sehen Experten aber schwere Zeiten auf die Konjunktur zukommen.

Deutschlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal des Jahres 2022 überraschend etwas gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) heute mit. Wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs war die Wiesbadener Behörde in einer ersten Schnellschätzung noch von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung ausgegangen.

"Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 behauptet", sagte Destatis-Präsident Georg Thiel. Im den ersten drei Monaten des Jahres war die deutsche Wirtschaft um 0,8 Prozent gewachsen.

Ökonomen erwarten harte Monate

Gestützt wurde die Wirtschaft den Statistikern zufolge im Frühjahr vor allem von den privaten und staatlichen Konsumausgaben. Zudem nahm der Handel mit dem Ausland insgesamt zu. Obwohl im zweiten Quartal unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine deutlich weniger Waren nach Russland exportiert wurden als zu Beginn des Jahres, meldeten die Unternehmen insgesamt stabile Exporte: Trotz der weltweit gestörten Lieferketten wurden 0,3 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im ersten Quartal. Die Importe legten im Vorquartalsvergleich mit 1,6 Prozent aber stärker zu.

Angesichts der Energiekrise stehen der deutschen Wirtschaft nach Einschätzung von Ökonomen jedoch harte Monate bevor. Etwa die Bundesbank erwartet, dass die Wirtschaftsleistung im Sommer "in etwa auf der Stelle treten" wird und es im Winterhalbjahr zu einer Rezession kommen könnte. Zudem geht die Notenbank davon aus, dass die Inflationsrate in Deutschland im Herbst "eine Größenordnung von zehn Prozent" erreichen könnte. Preissprünge bei Energie infolge des Ukraine-Krieges und steigende Lebensmittelpreise heizen die Teuerung seit Monaten an.

Auch das ifo-Institut erwartet, dass der private Konsum wegen der steigenden Verbraucherpreise im weiteren Jahresverlauf als Konjunkturmotor ausfallen wird. Der Ökonom Marcel Fratzscher geht noch einen Schritt weiter. Der seit sechs Monaten andauernde russische Krieg gegen die Ukraine werde die deutsche Wirtschaft wohl noch über Jahre belasten, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) jüngst im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Länder schreiben schwarze Zahlen

Die Kassenlage des deutschen Staates hat sich unterdessen trotz zusätzlicher Belastungen infolge des Ukraine-Krieges im ersten Halbjahr 2022 deutlich verbessert. Das Defizit ist laut Destatis stark gesunken. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung gaben bis Ende Juni zusammen 13 Milliarden Euro mehr aus als sie einnahmen.

Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit des Fiskus den Angaben zufolge bei 0,7 Prozent. Ein Jahr zuvor war vor allem wegen der milliardenschweren Corona-Hilfen ein Minus von 4,3 Prozent verzeichnet worden - das entsprach einem Fehlbetrag von 75,6 Milliarden Euro.

Während der Bund ein Minus von 42,8 Milliarden Euro meldete, schrieben sowohl die Länder (+16,6 Milliarden Euro) als auch die Gemeinden (+5,7 Milliarden Euro) und die Sozialversicherungen (+7,4 Milliarden Euro) diesmal schwarze Zahlen. Die Steuereinnahmen legten im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent zu und übertrafen damit deutlich das Niveau vor der Corona-Krise im ersten Halbjahr 2019.