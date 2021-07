Konjunktur-Erholung Deutsche Wirtschaft wächst wieder

Nach dem Einbruch wegen der dritten Corona-Welle hat in Deutschland ein deutlicher Aufschwung eingesetzt. Im Frühjahr wuchs die Wirtschaft um 1,5 Prozent. Allerdings bremste der Materialmangel die Erholung etwas.

Das Ende des Corona-Lockdowns hat die deutsche Wirtschaft im Frühjahr wieder in Schwung gebracht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Vergleich zum Vorquartal zwischen April und Juni um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten bekanntgab. In den ersten drei Monaten des Jahres war die Wirtschaft noch um 2,1 Prozent eingebrochen. Grund war die dritte Corona-Welle.

Mit der Öffnung des Einzelhandels sind nun vor allem die Konsumausgaben in Deutschland deutlich gestiegen. Experten erwarten, dass sich das Wachstumstempo in den Sommermonaten noch beschleunigt. So könnte die Wirtschaftsleistung bereits im derzeitigen dritten Quartal schon wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

Experten hatten mehr erwartet

Als Risiko auch für die Konjunktur gilt allerdings die Delta-Variante des Coronavirus, die sich weltweit ausbreitet. Auch wird die Industrie nach wie vor durch gestörte Lieferketten und fehlende Vorprodukte stark belastet. Viele Betriebe können ihre Aufträge derzeit nur mit starker Verzögerung abarbeiten.

Ökonomen gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 3,2 bis 3,9 Prozent wächst - so die Prognosen der Forschungsinstitute. Die Bundesbank hatte ihre Prognose zuletzt angehoben. Nun gehen die Währungshüter davon aus, dass die Wirtschaftsleistung um 3,7 Prozent zunimmt.

Für das zweite Quartal hatten Experten ein etwas stärkeres Konjunkturplus erwartet. "Das ist eine kleine Enttäuschung", so Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der LBBW. "Immerhin sieht man, dass die Wirtschaft kräftig anspringt, sobald die pandemiebedingten Einschränkungen gelockert werden." Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, hätte es noch zu "mehr gereicht, wenn nicht die Materialknappheit gewesen wäre".