Gleichwohl habe ich gesagt, und darauf hingewiesen, dass am Anfang des Jahres die Ökonomen gesagt haben, wenn kein russisches Gas mehr kommt, dann bricht die deutsche Wirtschaft um fünf bis neun Prozent ein. Heute haben wir gesagt, dass wir im nächsten Jahr eine Rezession, ein Minuswachstum, ein negatives Wachstum von minus 0,4 Prozent erwarten. Das liegt auch daran, dass es nicht ganz so schlimm geworden ist, wie das Katastrophenszenario, dass damals an die Wand gemalt wurde.