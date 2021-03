Hohe Buchungszahlen Urlaub auf Mallorca boomt

Die Reisewarnung für Mallorca ist aufgehoben. Die Buchungszahlen explodieren, viele Deutsche hoffen auf einen Osterurlaub. Von dieser Entwicklung bleibt der Tourismus hierzulande aber ausgeschlossen.

Die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca wirkt für manche Fluggesellschaften und Reiseveranstalter wie ein Startschuss: "Die Aufhebung der Reisebeschränkung ist ein wichtiges Signal für den Tourismussektor", kommentiert Marek Andryszak, Chef von TUI Deutschland. Wie der Konzern mitteilt, zähle Mallorca bei TUI traditionell zu den beliebtesten Reisezielen über die Osterfeiertage.

Seit Sonntag ist nun Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland möglich. Auch einige Regionen in Portugal und in Dänemark können wieder bereist werden. Aus spanischer Sicht bleibt Deutschland aber Risikogebiet. Touristen müssen bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Außerdem müssen Gäste ein digitales Einreiseformular ausfüllen.

Dass die Mallorca-Buchungen nach dem Ende der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kräftig anziehen, ist keine Überraschung nach den langen Monaten des Fernwehs. Am Wochenende wurden bei TUI deshalb doppelt so viele Reisen nach Mallorca gebucht wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, als die Pandemie noch nicht das Geschehen bestimmte. TUI wird die ersten Hotels auf Mallorca nächstes Wochenende wieder öffnen.

Davon profitieren naturgemäß die Fluggesellschaften. Die Lufthansa-Tochter Eurowings legte kurzfristig 300 zusätzliche Flüge für die Osterzeit auf und sprach von Buchungen "in einer bisher nicht gekannten Dynamik". Eurowings wird ab Donnerstag mit den Flügen nach Mallorca starten.

Europäische Reiseaktien gefragt

Auch Condor erweitert das Programm und fliegt Palma de Mallorca zu den Osterferien von acht Flughäfen in Deutschland aus an. Das seien bereits ab Ostern mehr Flugoptionen als im Sommer 2020 zur Hochsaison, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Die Nachricht hebt die Stimmung der Anleger, die vermehrt bei Aktien aus der europäischen Reise- und Freizeitbranche zugreifen. Der Aktienindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure, der eine Auswahl von Touristik-Titeln vereint, zog am Montag kurz nach dem Handelsstart erstmals über 270 Punkte auf ein Rekordhoch.

Hierzulande tiefe Krise

So erfreulich die Nachrichten für die Branche in Mallorca sein mögen, so schwierig bleibt die Lage in Deutschland. Im Januar 2021 gab es in den deutschen Beherbergungsbetrieben nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts mehr als drei Viertel weniger Übernachtungen als im Januar 2020. Von den etwa 52.000 erfassten Beherbergungsbetrieben hatten laut Destatis im Januar lediglich 29.200 geöffnet.

"Bei den Unternehmern und Mitarbeitern in der Branche machen sich zunehmend Verzweiflung, Perspektivlosigkeit und Zukunftsängste breit", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Guido Zöllick, in der vergangenen Woche. "Es ist nicht erklärbar, der einheimischen Tourismusbranche keine Perspektive zu geben, während das Reisen ins Ausland ermöglicht wird", stellte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges fest.

Nach Dehoga-Angaben ist der Umsatz im Gastgewerbe in den vergangenen zwölf Monaten um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Jedes vierte Unternehmen (24,8 Prozent) ziehe konkret eine Betriebsaufgabe in Erwägung.

Wann öffnet sich Deutschland?

Thomas Bareiß, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung (CDU), fordert, auch Urlaub in Deutschland wieder zu ermöglichen: "Für mich wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich ist, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen bleiben. Das wäre eine ganz bittere Botschaft."



Aber Bareiß ist auch froh, dass ein schrittweises Öffnen Europas wieder möglich scheine: "Ich bin überzeugt, dass wir die Möglichkeit des Reisens durch die vermehrte Durchführung von Tests und infolge steigender Impfzahlen noch stärker erweitern können."

Wenn es nach dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach geht, sollte die Bevölkerung allerdings trotzdem an Ostern auf Reisen verzichten: "Reisen sollten an Ostern möglichst nicht unternommen werden, erst recht keine Flugreisen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post".