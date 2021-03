Neunter Anstieg in Folge Made in Germany boomt

Für die deutsche Exportwirtschaft ist der Jahresstart überraschend gelungen: Die Ausfuhren wachsen zum neunten Mal in Folge. Vor allem die Nachfrage aus China sei ein "Glücksfall", meinen Experten.

Im Januar 2021 sind die Exporte in Deutschland gegenüber dem Vormonat Dezember kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen, teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Das sind deutlich bessere Zahlen als Experten erwartet hatten: Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet.

Insgesamt verkauften die Exporteure im Januar Waren im Wert von 98,1 Milliarden Euro ins Ausland. Verglichen mit Januar 2020 waren das aber 8,0 Prozent weniger. Dabei sanken die Ausfuhren in die EU-Staaten um 6,0 Prozent, die in den Rest der Welt sogar um 10,3 Prozent.

"Exporte nach China und in die USA haben die Exportfahne hochgehalten", konstatierte der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger. So sieht das auch Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank: "Es ist vor allem dem Handel mit China zu verdanken, dass die Ausfuhren nicht nur im Januar 2021, sondern auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine erfreuliche Entwicklung nahmen. Trostlos sieht hingegen der Handel mit Großbritannien aus", kommentiert der Marktbeobachter.

Handel mit Großbritannien bricht ein



Besonders kräftig war der Rückgang der Ausfuhren nach Großbritannien. Die Exporte sanken im Januar um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 4,3 Milliarden Euro. Die deutschen Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen um 56,2 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro ab.

Der Handel sehe trostlos aus, kommentiert der Experte Gitzel. Sein Kollege Krüger wirft einen Blick auf das Gesamtbild: "Ohne den massiven Exportrückgang nach Großbritannien wäre das Ergebnis noch deutlich besser ausgefallen", unterstreicht der Chefvolkswirt. Die anhaltende Erholung der Weltwirtschaft lasse weitere Exportzuwächse erwarten.

Der Glücksfall China

Dass die Erholung der deutschen Exportwirtschaft auf die Nachfrage aus den USA und vor allem aus China zurückzuführen ist, ist eine Erkenntnis aus den aktuellen Destatis-Daten. Eine genauere Analyse der Zusammenhänge bieten die Fachleute der Unternehmensberatung EY an.

Demnach hat China während der Corona-Krise seine Stellung als wichtigster Handelspartner Deutschlands weiter ausgebaut. Die Untersuchung wurde im Auftrag der Zeitung "Die Welt" durchgeführt.

"Die Bedeutung Asiens und vor allem Chinas für die deutsche Wirtschaft war nie so groß wie im vergangenen Jahr", sagte Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung von EY. Die schnelle Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Lockdown im Frühjahr habe sich als "Glücksfall gerade für die deutschen Unternehmen" erwiesen, sagte Meyer der Zeitung.

Hohe Umsatzanteile

Die Studie fasst die Umsatzanteile des China-Geschäfts bei den einzelnen DAX-Unternehmen zusammen: Beim Chiphersteller Infineon waren es 29,1 Prozent, beim Pharmaunternehmen Merck 14,4 Prozent und bei Siemens 12,7 Prozent.

Da einige Konzerne die Erlöse nur als Gesamtumsatz im Asien-Pazifik-Raum ausweisen, sind die Details unbekannt. So betrug etwa der Anteil des Raumes am Gesamtumsatz für das Chemieunternehmen Covestro 32,7 Prozent, für den Sportartikelhersteller Adidas 32,6 Prozent.

Möglicherweise werde der Anteil Chinas am Gesamtumsatz der deutschen Konzerne wieder sinken, wenn es mit Abklingen der Pandemie zu einem Wirtschaftsaufschwung in Europa komme, vermuten Experten.