Folgen der Lockdowns IW senkt Konjunkturprognose

Das Institut der deutschen Wirtschaft erwartet ein deutlich niedrigeres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als zuletzt geschätzt. Es warnt zudem vor den Folgen eines langen dritten Lockdowns.

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) blickt pessimistischer in die Zukunft und rechnet für 2021 nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von drei Prozent. Im Herbst war das Kölner IW noch von einem Plus von vier Prozent ausgegangen.

Erst Anfang 2022 werde das Vorkrisenniveau den Konjunktur-Experten zufolge wieder erreicht. Im kommenden Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft um gut vier Prozent zulegen. Diese Prognose steht allerdings unter einem großen Vorbehalt: Dass es zu einer erfolgreichen Zurückdrängung der Pandemie und keiner Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit und Standortqualität kommt.

So hoch sind die Lockdown-Kosten

Die IW-Forscher warnen vor einem langen dritten Lockdown, ein solcher wäre ein teurer Rückschlag für Unternehmer und Einzelhändler. "Bisher haben die Lockdowns bereits 250 Milliarden Euro gekostet", sagt IW-Direktor Michael Hüther.

Das bleibt nicht ohne Folgen für das staatliche Haushaltsdefizit: Dies werde 2021 auf 4,7 Prozent des BIP weiter anschwellen. 2022 dürfte die Defizitquote rund drei Prozent des BIP betragen, das Einhalten der Schuldenbremse werde aber sehr schwierig.

IW-Direktor Michael Hüther warnt vor den Folgen der Lockdowns.

Soziale Folgen der Lockdowns

Die Lockdowns haben aber nicht nur Folgen für die öffentlichen Haushalte, sondern auch für die Gesellschaft: Die Spaltung der Volkswirtschaft in eine robuste Industrie und darbende Lockdown-Branchen würde immer tiefer gehen und weitreichende soziale Folgen haben, warnt Hüther.

Die IW-Experten verweisen in diesem Kontext auch auf den steigenden Anteil der Langzeitarbeitslosen, der eine schnelle Rückführung der Arbeitslosigkeit in Deutschland erschwert.

Spaltung der Volkswirtschaft

Dabei erfährt die deutsche Wirtschaft in der Pandemie eine zunehmende Spaltung - zwischen Industrie und Konsum, Angebot und Nachfrage: Die Industrie schließe allmählich zum Vorkrisenniveau auf, exportiere wieder rege nach China und in die USA. Der Dienstleistungssektor stehe dagegen weitestgehend still, betonen die IW-Experten. Der private Konsum werde 2021 aufgrund der Geschäftseinschränkungen stagnieren, nachdem er 2020 um sechs Prozent einbrach.

Auch global ist die Wirtschaft gespalten: Während sich China und die USA vom Corona-Einbruch deutlich schneller erholen und die Weltkonjunktur unterstützen, schwächelt der Euroraum, in dem die dritte Infektionswelle besonders stark wütet.

Aufs Impfen kommt es jetzt an

Der erhoffte Aufschwung im zweiten Halbjahr hängt nach Einschätzung des IW nun am Erfolg der Impfkampagne. Derzeit laufe ein Wettlauf zwischen Injektionen und Infektionen, unterstreicht IW-Direktor Hüther. "Wir müssen schnell impfen, um möglichen Resistenzen durch Mutationen zuvorzukommen."

Die Überschrift des IW-Papers könnte somit auch als Aufforderung an die Politik verstanden werden: "Impfen für den Aufschwung".