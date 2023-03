Erstmals seit 2010 Häuser und Wohnungen werden billiger Stand: 24.03.2023 10:06 Uhr

Deutlich höhere Kosten für Kredite lassen die Nachfrage nach Wohnimmobilien sinken. Die Folge: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren sind die Preise Ende 2022 deutschlandweit gesunken.

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind zum Ende des vergangenen Jahres erstmals seit zwölf Jahren gesunken. Sie fielen von Oktober bis Dezember um durchschnittlich 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das ist der erste Rückgang seit Ende 2010, als es ein Minus von 0,5 Prozent gegeben hatte. Im Vergleich zum Vorquartal fielen die Preise für Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser mit minus 5,0 Prozent noch deutlicher.

Ende des Booms?

Einen stärkeren Rückgang der Kaufpreise für Wohnimmobilien hatte es zuletzt im ersten Quartal 2007 mit minus 3,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2006 gegeben, teilten die Wiesbadener Statistiker mit. "Ausschlaggebend für den Rückgang der Kaufpreise dürfte eine gesunkene Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und der anhaltend hohen Inflation sein."

Mit dem rasanten Zinsanstieg ist der langjährige Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt ins Stocken geraten, da Kredite teurer geworden sind. Im Gesamtjahr 2022 stiegen die Preise für Wohnimmobilien aufgrund der Zuwächse in den ersten drei Quartalen aber immer noch um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2021 war mit plus 11,5 Prozent im Vorjahresvergleich der höchste Preisanstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000 verzeichnet worden.

Größeres Minus bei Häusern

Sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen waren im letzten Quartal 2022 laut Statistik überwiegend Preisrückgänge zu verzeichnen. "Dabei sanken die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser stärker als die für Eigentumswohnungen", so die Statistiker.

So verbilligten sich Ein- und Zweifamilienhäuser in den kreisfreien Großstädten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,9 Prozent, während die Preise für Eigentumswohnungen in diesen Städten nur um 1,0 Prozent sanken. In den dünn besiedelten ländlichen Kreisen waren Ein- und Zweifamilienhäuser um 5,5 Prozent billiger, Eigentumswohnungen dagegen mit plus 0,1 Prozent nur geringfügig teurer.

Preise weiter unangemessen hoch

In den Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main, Stuttgart und Düsseldorf verbilligten sich Ein- und Zweifamilienhäuser um 2,9 Prozent, für Eigentumswohnungen waren 1,6 Prozent weniger zu zahlen.

Nach Angaben der Bundesbank bleiben sehr viele Wohnimmobilien indes überbewertet. In den Städten lagen die Preise für Wohnimmobilien 2022 demnach immer noch zwischen 25 und 40 Prozent über dem eigentlich gerechtfertigten Niveau.