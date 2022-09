Wirtschaftsminister Habeck "Teils brennt schon die Hütte" Stand: 27.09.2022 04:59 Uhr

Wirtschaftsminister Habeck fürchtet um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die hohen Preise für Energie könnten Dauerschäden verursachen, warnte er. Nötig seien umfangreiche Hilfen, um die Krise abzufedern.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat wegen der Energiepreiskrise vor langfristigen Schäden für die deutsche Wirtschaft gewarnt. Er sprach sich für umfangreiche finanzielle Hilfen der Bundesregierung aus.

"Teils ist es erst ein Schwelbrand, teils brennt schon die Hütte. In jedem Fall ist die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft in Gefahr, es drohen Dauerschäden", sagte Habeck der Nachrichtenagentur dpa.

"Wir dürfen keine Zeit verlieren"

"Wir müssen jetzt alle Finanzkraft aufbringen, um die gute Substanz unserer Wirtschaft über die Krise zu bringen, Arbeitsplätze zu sichern und die Investitions- und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft zu schützen." Dafür setze er sich als Wirtschaftsminister mit ganzer Kraft ein, so Habeck.

"Wir arbeiten im Bundeswirtschaftsministerium mit Hochdruck daran, die Hilfsprogramme aufzusetzen und besprechen die wichtige Finanzierungsfrage in der Regierung. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren."

Finanzierung weiter offen

Am Mittwoch kommt Kanzler Olaf Scholz mit den Regierungschefs der Länder zusammen. Habeck hatte bereits angekündigt, wegen der stark gestiegenen Energiepreise staatliche Hilfsprogramme für Unternehmen erweitern zu wollen. Offen ist aber die Frage der Finanzierung.

Habeck hatte dazu ein milliardenschweres Sondervermögen ins Spiel gebracht. Für die Bundeswehr hatte die Politik einen 100 Milliarden Euro schweren Sondertopf beschlossen. Dies bedeutet neue Schulden. Umstritten in der Koalition ist, ob im kommenden Jahr wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten wird, darauf pocht Finanzminister Christian Lindner.

Die Schuldenbremse war in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Sie erlaubt dem Bund nur in geringem Maße, neue Kredite aufzunehmen. Falls die umstrittene Gasumlage gekippt wird, ist offen, woher das Geld kommen soll, um angeschlagene Gasimporteure zu stützen. Die können aber auf etwas Entlastung an den Märkten hoffen.

Gut gefüllte Erdgas-Speicher

Denn der Sinkflug der Gaspreise hielt auch am Montag an. Europäisches Erdgas verbilligte sich weiter deutlich und setzt damit den Trend der vergangenen Tage fort. Am Vormittag sank der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas zeitweise um mehr als acht Prozent auf unter 170 Euro je Megawattstunde. Am Freitag hatte er noch bei rund 188 Dollar gelegen. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Im August war der Preis auf ein Rekordhoch von mehr als 300 Euro je Megawattstunde gesprungen.

Experten zufolge können Erdgas-Abnehmer für die kommenden Monate auf eine Fortsetzung dieses Trends hoffen. Der Preisrückgang wird unter anderem mit gut gefüllten Speichern in Europa begründet. Der Füllstand der Speicher in Deutschland lag zuletzt bei über 90 Prozent.

Hinzu kämen rekordhohe Einfuhren von Flüssiggas (LNG) aus den Vereinigten Staaten und eine sinkende Nachfrage aufgrund des weiterhin hohen Preisniveaus, erläutern die Analysten von EnergyScan, dem Datenanbieter des Versorgers Engie. Damit sind Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter etwas kleiner geworden.