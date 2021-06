Der Ton wird schärfer Fed sieht zwei Zinserhöhungen 2023

Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen unverändert gelassen. Unendlich wird die Liquiditätsschwemme aber nicht mehr sein. Die Aktienmärkte geben nach, auch der Euro verliert.

Trotz abflauender Corona-Pandemie sowie steigender Inflationsraten hält die US-Notenbank ihre Zinsen weiter in einer Bandbreite zwischen 0,00 und 0,25 Prozent. Auch die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar sollen zunächst weitergehen. Zumindest so lange, bis Fortschritte bei der Erreichung der Ziele der Bank gemacht werden. Dies erklärten die Währungshüter nach ihrer zweitägigen routinemäßigen Zinssitzung in Washington. Von Experten waren die Beschlüsse so erwartet worden.

Für die zuletzt stärker gestiegenen Inflationsdaten macht die Bank weiterhin Übergangsfaktoren verantwortlich. Zugleich wird erwartet, dass die Inflation dieses Jahr auf einen Wert von 3,4 Prozent steigen und 2022 auf 2,2 Prozent absinken wird. Konstatiert wird zudem dabei eine verstärkte wirtschaftliche Aktivität und Beschäftigung.

Zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 ins Auge gefasst

Neu ist die Zinsprojektion der Fed, die nun von zwei Zinsanhebungen um je einen halben Prozentpunkt im Jahr 2023 ausgeht. Bisher sah diese Prognose eine unveränderte Geldpolitik mit Leitzinsen nahe der Nulllinie vor. Immerhin sieben Währungshüter sind mittlerweile sogar der Ansicht, dass eine Straffung schon nächstes Jahr kommen könnte.

Nicht nur die Zinsprognose wurde angehoben, auch die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation fallen teilweise höher aus. So rechnet die Fed für dieses Jahr mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum um 7,0 Prozent anstatt der bisher erwarteten 6,5 Prozent.

Aktienkurse geben nach

Die Wall Street reagiert mit Kursverlusten, alle führenden Aktienindizes geben in einer ersten Reaktion nach. Der Leitindex Dow Jones verliert rund ein Prozent, die anderen Indizes liegen leicht darunter. Auch am Rentenmarkt sinken die Kurse, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen legt auf 1,56 Prozent zu.

Der Euro büßt gegen den Dollar deutlich ein und wird aktuell bei 1,2026 Dollar gehandelt, rund ein Cent weniger als im heutigen Handelsverlauf.