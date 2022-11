DIHK-Umfrage Frostiger Winter für Weltwirtschaft Stand: 17.11.2022 16:55 Uhr

Steht der deutschen Wirtschaft das Schlimmste noch bevor? Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag erwartet einen deutlichen Einbruch bei den Exporten. Die Aufträge der Industrie gehen bereits zurück.

Die deutschen Exporte werden dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zufolge im kommenden Jahr wegen der sich abschwächenden Weltwirtschaft sinken. Sie dürften um zwei Prozent schwächer ausfallen als im laufenden Jahr, sagte der Außenwirtschaftschef des DIHK Volker Treier. "Der Einbruch bei den Exporten ist da", betonte er. Damit erlöse die deutsche Exportwirtschaft mehr als 70 Milliarden Euro weniger im Ausland. Schon in den zurückliegenden zehn Jahren seien die Ausfuhren nur noch um durchschnittlich 3,5 Prozent gewachsen, da Handelshemmnisse und Protektionismus zugenommen hätten.

DIHK erwartet stärkeren Rückgang des BIP

Für das kommende Jahr erwartet der DIHK bestenfalls ein Wachstum der Weltwirtschaft von 2,5 Prozent. Er ist damit noch etwas pessimistischer als der Internationale Währungsfonds (IWF) der mit einem Plus von 2,7 Prozent rechnet.

Der DIHK geht zudem davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2022 um drei Prozent fallen könnte. Bundesregierung und Wirtschaftsweise sind da optimistischer: Sie rechnen lediglich mit einem Minus von 0,4 beziehungsweise 0,2 Prozent.

Jede zweite deutsche Firma im Ausland erwartet Abschwung

Grundlage für die Exportprognose ist eine Umfrage der Auslandshandelskammern, kurz AHK. Sie haben mehr als 3100 im Ausland aktive deutsche Unternehmen nach ihrer Einschätzung der Wirtschaftslage gefragt. Das Ergebnis: Die Weltwirtschaft steht aus Sicht der internationalen deutschen Betriebe vor einem frostigen Winter.

Als Hauptgründe nennen sie die ökonomischen Konsequenzen des russischen Kriegs gegen die Ukraine sowie die Null-Covid-Politik Chinas. Knapp jede zweite Firma (47 Prozent) erwartet demnach einen konjunkturellen Abschwung an ihrem jeweiligen Standort, wie aus dem halbjährlich veröffentlichten "AHK World Business Outlook" hervorgeht.

Perspektiven in Europa verschlechtern sich

Lediglich im Frühjahr 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, gingen noch mehr Unternehmen von einer wirtschaftlichen Eintrübung aus, damals waren es 65 Prozent. Nur noch 17 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, dass sich die Konjunktur in ihrem Gastland in den nächsten zwölf Monaten verbessern wird. Vor allem die Perspektiven in Europa verschlechtern sich laut der DIHK-Umfrage. Die Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne China), in Afrika, Nah- und Mittelost, sowie Süd- und Mittelamerika und Nordamerika sind weniger pessimistisch.

Trotz wenig hoffnungsvoller Konjunkturerwartungen zeigen sich deutsche Unternehmen an internationalen Standorten aktuell noch robust: So melden knapp die Hälfte der Betriebe eine gute Geschäftslage. Für 45 Prozent laufen die aktuellen Geschäfte immerhin befriedigend. Nur jedes zehnte deutsche Unternehmen im Ausland berichtet von einer schlechten Geschäftslage.

Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe geht zurück

Hierzulande nimmt unterdessen der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe zurück: im September ein Minus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. "Damit ist der Auftragsbestand erstmals wieder deutlich gesunken, nachdem er von Mai 2020 bis August 2022 fast durchgehend um insgesamt 37,6 Prozent gestiegen war."

Eine starke Nachfrage nach Industrieprodukten bei gleichzeitig beeinträchtigten Lieferketten hatten nach der ersten Phase der Corona-Krise dazu geführt, dass die Betriebe nicht alle eingehenden Aufträge abarbeiten konnten und sich offene Aufträge immer weiter anstauten. Diese Entwicklung ist laut Statistischem Bundesamt vorerst unterbrochen. Demnach haben die Industriebetriebe als Teil des verarbeitenden Gewerbes im September vier Prozent weniger neue Aufträge an Land gezogen als im Monat zuvor.

Der Auftragseingang sei unter anderem durch Folgen des Kriegs in der Ukraine und durch die Energiekrise belastet worden. Trotz des Dämpfers befinde sich der Auftragsbestand aber auf "weiterhin ausgesprochen hohem Niveau", sagte ein Experte vom Institut für Weltwirtschaft (IfW).