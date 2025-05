Konjunktur im ersten Quartal Deutsche Wirtschaft stärker gewachsen als gedacht Stand: 23.05.2025 09:27 Uhr

Die deutsche Wirtschaft ist zwischen Januar und März um 0,4 Prozent gewachsen - doppelt so stark wie zunächst geschätzt. Grund sind laut Statistischem Bundesamt steigende Exporte und höhere Konsumausgaben.

Unerwarteter Rückenwind inmitten der Konjunkturflaute: Die kriselnde deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 0,4 Prozent doppelt so stark gewachsen wie von Ökonomen ursprünglich prognostiziert. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Steigende Exporte und höhere Konsumausgaben der Verbraucher sorgten für Auftrieb beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal. Fachleute hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 0,2 Prozent gerechnet.

Geringere Inflation - und mehr Geld verfügbar

Besonders die Exporte, etwa von Autos und Arzneimitteln, stützten im ersten Quartal die Wirtschaft. "Vorzieheffekte im schwelenden Handelskonflikt mit den USA dürften daher zu der positiven Entwicklung beigetragen haben", schrieben die Statistiker.

Die privaten Konsumausgaben stiegen zudem um 0,5 Prozent zum Vorquartal. Mit der abflauenden Inflation und deutlich gestiegenen Löhnen in einigen Branchen haben viele Menschen mehr Geld in der Tasche. Auch wuchsen die Investitionen sowohl in Bauten (plus 0,5 Prozent) als auch in Ausrüstungen (plus 0,7 Prozent).

Volkswirte positiv überrascht

"Hoppla! Eine Revision um 0,2 Prozentpunkte ist ungewöhnlich", heißt es von Jens-Oliver Niklasch aus der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Allerdings spreche einiges dafür, dass es bedeutende Vorzieheffekte für die Ausfuhren in die USA im Vorgriff auf befürchtete Zollerhöhungen gab. So etwas sei natürlich kein auf Dauer angelegtes Konjunkturprogramm. Im zweiten Quartal dürfte es eine gewisse Korrektur geben, glaubt der Ökonom.

Auch Thomas Gitzel von der VP Bank führt die positive Entwicklung aufs US-Geschäft zurück. Er verweist auf die Exporte, die um kräftige 3,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben. Insbesondere die Ausfuhren von pharmazeutischen Erzeugnissen sowie von Kraftwagen und Kraftwagenteilen - beide sind bedeutende Exportgüter für den US-Markt - stiegen kräftig an.

Allerdings gibt auch Gitzel zu bedenken, dass es sich aufgrund der Zollquerelen und Vorzieheffekte um einen Einmaleffekt handeln könnte. Im laufenden Quartal dürfte seiner Einschätzung nach ein geringeres Wachstum ausgewiesen werden.